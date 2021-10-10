總統：台灣不會冒進 但對主權也不會退讓

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
明日是中華民國110年國慶日，蔡總統以「共識化分歧，團結守台灣」為主題，向國人發表演說。 圖/總統府提供
明日是中華民國110年國慶日，蔡總統以「共識化分歧，團結守台灣」為主題，向國人發表演說。 圖/總統府提供

明日是中華民國110年國慶日，蔡總統以「共識化分歧，團結守台灣」為主題，向國人發表演說，據指出，面對國際局勢的變化，以及對岸軍機不斷擾台，蔡總統將重申，台灣充實自我防衛的決心，以及維持區域和平穩定的立場。而總統也將再次強調，台灣不會冒進，但對於主權，也不會有所退讓。

據透露，蔡總統今年的國慶演講內容分為五個部分，第一部分：團結展現韌性，國際合作防疫。面臨5月以來的疫情挑戰，蔡總統感謝所有英雄的付出，感謝民間與政府的攜手合作，更感謝全體國人的自律與團結，守護住我們珍愛的家園。蔡總統並感謝國際友人的協助與伸出援手，展現出「民主大聯盟，世界加好友」的精神，台灣會在國際社會中，持續擴散「善的循環」，為國際社會貢獻。

第二部分：台灣處在民主防線最前緣，面對空前複雜嚴峻的挑戰。蔡總統將向國人報告當前複雜的區域情勢，以及我們所面臨的空前嚴峻挑戰。台灣處在民主防線的最前緣，我們的每一步將牽動世界未來的走向，而世界未來的走向，也將影響台灣的未來。面對區域局勢，總統將重申，台灣充實自我防衛的決心，以及維持區域和平穩定的立場。總統也將再次強調台灣不會冒進，但對於主權，也不會有所退讓。

第三部分：在台灣人民的最大公約數上，凝聚團結共識。蔡總統將表達今天讓世人肯定稱讚的中華民國台灣，是歷經多個世代的人們，共同努力的成果。即使在發展歷程中，國家的樣貌有所轉變，但「確保主權、捍衛國土」是不變的堅持；這是台灣人民的最大公約數，我們必須在這個最大公約數的共同基礎上，共同約定團結一致，以面對接踵而來的挑戰，確保世世代代的台灣人，繼續自由奔放。

第四部分：匯集社會力量，化解重大分歧。在經過勇敢改革、壯大國力的五年執政後，蔡總統將闡述在未來任期，她期許為國家的未來發展，進一步打下長治久安的基礎。面對政府治理、轉型正義、能源政策等意見分歧的議題，總統期盼匯集社會力，尋找不同意見的最大公約數，找出社會大眾普遍能接受的解方，讓國家有足夠的實力、穩定的社會，迎向未來變局與挑戰。

第五部分：光榮自信攜手，台灣走向世界。蔡總統將提及今年夏天的東京奧運的感動，以及參與今年國慶日展演的各領域台灣英雄，再次確立台灣人民不分彼此的共同體意識，讓世界看見台灣的自信。總統也期盼全體國人帶著光榮自信繼續前進，讓台灣成為世界的台灣。

國慶 東京奧運

延伸閱讀

蔡總統國慶演說宣示捍衛主權 不冒進不退讓

蔡總統國慶談話提及「空前嚴峻挑戰」 重申自我防衛決心

國慶晚會新竹新竹空軍基地登場 總統蔡英文到場致詞

主打零移民！「法版川普」橫空出世問鼎總統 民調居第2

相關新聞

台灣168／景氣連七月亮紅燈

國發會發布8月景氣燈號，連續七個月亮出代表景氣熱絡的「紅燈」，綜合判斷分數較上月增加一分至39分，顯示經濟成長處於持續擴...

每周一勢／郵政儲金戶數微增

依交通部統計，截至今年8月底郵政儲金戶數達3,648萬戶，較去年同期微增0.06%；微利時代，民眾對定存興趣缺缺，占整體...

儲能商機夯 傳產大咖搶進

「碳中和」已成為大勢所趨，帶動未來儲能商機超夯，吸引台泥、台塑集團、漢翔等國內傳產龍頭大咖紛紛搶進卡位，啟動布建儲能案場...

綠能裝置量 太陽能居首

主計總處發布國情統計資料顯示，我國8月底再生能源裝置容量10.6GW，年增24.5%，近年均呈雙位數成長。各再生能源類別...

儲能系統市場年增七成 兵家必爭

什麼樣的商機，能吸引台泥、台塑、漢翔等國內傳產龍頭從四面八方搶進？根據富邦投顧最新研究報告，表示隨著「碳中和」趨勢確立，...

連九天疫情確診數加零 餐飲業九月職缺較六月大增三倍

近日由於本土案例連續「+0」加上內用隔板解禁，使得餐飲服務業回溫有感。「518熊班」發現，站內服務業職缺，9月較6月成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。