爭取加入CPTPP 工總籲台灣有承擔與接受更大挑戰決心

全國工業總會今（9）日表示，行政院在9月22日正式遞出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請，產業界皆表熱烈歡迎。不過工總指出，台灣如果要加入CPTPP就必須有更大承擔與接受更大挑戰的決心。包括推動農業部門與國營企業的改革，提高行政程序的透明度，不放棄與對岸溝通的機會，以期降低對岸阻撓我加入CPTPP的可能性。

工總在最新一期會刊「產業雜誌」發表社論指出，工總歷年發表的政策白皮書中，每一年均點出我國加入區域經濟整合的重要性，不管是CPTPP或是RCEP，業者都願意與政府並肩作戰共同面對，並呼籲政府應及早做好準備。

工總表示，回顧CPTPP，在2021年7月21日秘魯國會同意後，目前已有墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳大利亞、越南、祕魯等八個成員國完成國內批准程序，生效後的八國占台灣總出口超過20%以上，若以CPTPP11個會員國的總進口金額更高達2.5兆美元，絕對是以出口為導向的台灣，不能忽略的出口市場，更何況這個市場還蘊含著5億人口的消費能量。

由於CPTPP保留了TPP原版95%的內容，涉及範圍涵蓋紡織品與服裝產品、投資、貿易救濟、貿易爭端解決機制、電子商務、政府控制企業、環境、勞工權利等原版TPP的核心議題內容，因此被稱為是高標準的區域貿易協定。如果純以工業產品的降稅來看，目前除了新加坡的平均關稅為零外，其他十個會員國的平均關稅約在2.5%~9.3%之間，平均關稅較高的是越南、馬來西亞、智利及祕魯，其關稅分別為9.37%、6.16%、5.96%、4.92%。

工總表示，對於台灣而言，如果能順利敲開這些國家的關稅大門，不啻帶來可觀商機；尤其是紡織及成衣服飾品，大都屬於高關稅的品項，其次包括鋼鐵金屬、石化、塑膠及橡膠、建材等品項，在台灣可能屬於零關稅的產品，但這些國家卻仍有4%-10%的關稅，因此如果台灣能加入CPTPP，絕對能擴大出口的商機。但台灣的汽車整車、重機電、電線電纜、食品加工及大型家電等以國內市場為主的產品項目，則有可能因為加入CPTPP被要求降稅，甚至極有可能被迫降成零關稅，對這些產業而言，絕對是一項重大挑戰。

工總引用中經院主任劉大年的觀點指出，未來台灣即使有機會取得CPTPP入場券，也要做好「開放更快、範圍更廣、程度更深」的準備，甚至也不排除要因應CPTPP 成員過度的要求。未來台灣加入CPTPP 可能面對開放程度是工業全面零關稅，幾乎無例外；農業大幅自由化，大部分零關稅，只能保有少數配額；服務業高度自由化，以及在其他經貿制度完全與CPTPP接軌高度自由化的環境。

最後工總呼籲，台灣如果要加入CPTPP就必須有更大承擔與接受更大挑戰的決心，除了應加大人力與資源投入談判人才的培育與訓練，積極盤點國內法規與制度落差外，同時也應積極掌握各成員國關切議題與談判立場，尤其是有關推動農業部門與國營企業的改革，提高行政程序的透明度，並不放棄與對岸溝通的機會，以期降低對岸阻撓我加入CPTPP的可能性。