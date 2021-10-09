連九天疫情確診數加零 餐飲業九月職缺較六月大增三倍

近日由於本土案例連續「+0」加上內用隔板解禁，使得餐飲服務業回溫有感。「518熊班」發現，站內服務業職缺，9月較6月成長近3倍；全台最大打工平台「小雞上工」數據也顯示，近一個月因疫情趨於穩定狀態，加上百貨周年慶檔期各大品牌行銷活動回溫，使得活動工讀類型打工職缺較7-8月暑假期間增加50%。

對於振興五倍券已經正式開放使用，「518熊班」認為10-12月將帶動另一波餐飲、零售服務業業績成長，總體看來企業主對於接下來景氣狀況仍是樂觀以待。

昨天基本工資審議委員會敲定明年基本工資，月薪、時薪皆僅增加5%，「518熊班」表示，對於有大量人力需求的服務餐飲業仍是不小的壓力。雖然近期景氣回溫，內用人手需求增加，但企業在開缺之餘，勢必也會考慮調整兼職與正職的人員配比，以控管人事成本的支出。