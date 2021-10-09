8月底再生能源裝置容量10.6GW年增24.5% 太陽光電居首

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為台南七股太陽能板和養殖魚塭並存。記者余承翰攝影／報系資料照
圖為台南七股太陽能板和養殖魚塭並存。記者余承翰攝影／報系資料照

主計總處發布國情統計資料顯示，我國8月底再生能源裝置容量10.6GW，年增24.5%，近年均呈雙位數成長。各再生能源類別中，以太陽光電總裝置容量居首，至今年8月底為6.9GW，占整體再生能源總裝置容量的64.9%，較上年同期增7.7個百分點。

主計總處指出，我國再生能源裝置容量2016年底尚不及5GW，增至2020年底9.5GW，今年8月底為10.6GW，較上年同月底續增24.5%，主因太陽光電較去年同月底增加2GW或增41.2%所致。再生能源占總發電裝置容量比重亦從2016年底9.5%升至2021年8月底的17.9%。

各再生能源類別中，以太陽光電總裝置容量居首，慣常水力2.1GW居次，占19.7%，減4.8個百分點。風力（包括陸域與離岸）927MW，占8.7%，減1.3個百分點。

就發電主體別觀察，今年8月底太陽光電近九成屬自用發電設備，主因政策獎勵全民參與設置所致。慣常水力則有九成八來自台電。風力以民營電廠為主，占 65.6%，台電則占33.7%。併計後，自用發電設備總裝置容量占整體再生能源比率為62.8%，遠高於台電24.9%及民營電廠12.3%。

太陽光電 再生能源

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