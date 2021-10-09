「20元蚵仔麵線」金句 燒出朱澤民網路聲量最高峰

image source:行政院

文/朱涵瑜

「20元的蚵仔麵」恐怕是這兩天最熱門的話題之一，網友們除了批評官員「吃米不知道米價」，也紛紛討論起哪裡麵線好吃，哪家「俗擱大碗」，意外掀起一股蚵仔麵線討論熱潮，事件主角主計長朱澤民的網路聲量更是一舉衝高。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2020/10/07~2021/10/06）統計調查， 10月7日的20元麵線事件，創下朱澤民近一年來網路聲量最高峰，因為近期物價指數狂飆，立委羅明才質詢時問主計長「知不知道現在一碗蚵仔麵線多少錢」，朱澤民的一句「大概20元」引發輿論炸鍋，PTT討論板上譏他「吃米不知道米價」、「時空穿越來的官員」、「何不食肉糜的高官」等等，對此，行政院長蘇貞昌受訪時幫忙緩頰表示「主計長可能不常吃，所以才會不太清楚價格，下一次會邀請他一起吃麵線。」



image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析區間:2020/10/08~2021/10/07)



image source:截自PTT

「20元麵線、不吃滷肉飯、行政院水餐廳餃不漲價」 朱澤民答詢三大金句

除了「20元蚵仔麵線」之外，朱澤民更被指出，2018年同樣也是因為物價波動議題被立委羅明才質詢，朱澤民回答時強調「物價溫和」，不過再被追問滷肉飯價錢波動問題時，朱澤民竟表示「我不吃滷肉飯」，此番言論一出立即挨轟「不知民間疾苦」；2019年類似事件再度上演，羅明才問水餃漲價多少？朱澤民回覆「行政院餐廳水餃都沒漲價」。

「蚵仔、麵線、主計長、不食人間煙火」 朱澤民網路熱門關鍵字

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進一步觀察分析，朱澤民在近一週內的熱門關鍵字，除了「蚵仔、麵線、主計長」在熱搜名單中，另外像是不食人間煙火、何不食肉糜等相關字詞也在其中。

9月物價指數創8年新高 「主計長平行時空的20元蚵仔麵線」

主計長不知道麵線多少錢很嚴重嗎？麵線是台灣的庶民小吃，對於薪水不漲的年代來說，麵線只要漲個幾塊錢，不少人都相當有感，主計長或許可以不知道價格多少，但同時卻也延伸出另一個面向的議題，主計長是否比較缺乏體察民情？不了解基層生活？。再者主計總處是掌管我國政府的歲計、會計、統計，以統計資料作為編製施政計畫與預算的依據並為事後的考核，換句話說主計長執掌國家每一年動輒上億、上兆的預算，任何決策、建議、想法，恐怕都會牽動著小老百姓的生活和荷包。

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