20元麵線爭議延燒 凌濤：朱澤民拿40年前物價管今天經濟？

新冠肺炎疫情衝擊國內民生經濟，諸多小吃已調漲。但主管國內物價指數的主計長朱澤民卻稱，現在一碗蚵仔麵線僅20元惹議。國民黨文傳會主委凌濤今批評，朱是「用1981的物價，管2021年的經濟」，活在平行時空的主計長應即下台

凌濤表示，1981年食物類物價指數為42.76，2020年食物類消費者物價指數已攀升到103.23，若用數據反推，朱澤民的「20元」蚵仔麵線，大概是40年前的事；而活在40年前物價的主計長，如何管好當前台灣的民生經濟？

凌濤更點名，行政院長蘇貞昌以「小事糊塗、大事清楚」為朱澤民護航，但身為主計長，掌管國家財政預算數字，再小的數字都是國家大事，怎可糊塗帶過？

凌濤表示，民以食為天，基層民眾要的僅是最基本溫飽，但主計長領著2020年薪資，卻以為物價仍停留在1980年代，還反唇相譏質疑者，這樣絲毫不知民間疾苦、不食人間煙火的政府官員，應該要立即下台。