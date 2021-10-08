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日本工商會表態 籲請日政府支持台灣加入CPTPP

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
台北市日本工商會8日發表2021年對台灣政府政策建言白皮書，理事長德元克好（圖）致詞說明白皮書內容。中央社
台北市日本工商會8日發表2021年對台灣政府政策建言白皮書，理事長德元克好（圖）致詞說明白皮書內容。中央社

台北市日本工商會今天發表2021年對台灣政府政策建言白皮書，並提出六大建議，除重申支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並表態將請求日本政府支持台灣加入CPTPP，以及與日本簽訂經濟夥伴協定（EPA）、自由貿易協定（FTA）事宜。但商會也呼籲台灣廢除對日本產食品的進口管制措施。

對於日商呼籲廢除福島食品管制，出席接受白皮書國發會主委龔明鑫表示，行政院已經多次表達三原則，也就是在國人健康、科學證據及國際標準下，未來不論是日本或其他國家，都會秉持三原則切磋與討論。

台北市日本工商會今天發表2021年政策建言白皮書，並由理事長德元克好遞交給龔明鑫。白皮書所提的六大建議分別是深化台日合作，廢除對日本產食品之進口管制措施，台日合作發展產業、開創新產業，建立穩定及具有競爭力的基礎建設，挽留優秀人才，以及建立具有魅力的投資環境。

台北市日本工商會白皮書每年都會提出希望台灣加入以CPTPP為代表的大範圍經濟夥伴協定，以及推動與日本簽訂EPA、FTA。今年則進一步強調將請求日本政府支持台灣加入CPTPP，以及與日本簽訂EPA、FTA。

台北市日本工商會表示，美歐等西方國家與中國大陸對立愈來愈激烈，為了使台灣經濟安定，與其他國家簽訂經濟夥伴協定非常重要，西方國家也有強化支持台灣的傾向；在中國也有意加入CPTPP的情況下，2021年日本為主席國，期待台灣不要放棄此機會，積極進行交涉。

台北市日本工商會也直言，希望台灣政府改正不符國際慣例的獨自管制或規則，這10年來，沒有放寬進口管制的只有台灣及韓國，311大地震已經過了10年，台灣進口的日本食品至今沒有任何一件超過輻射安全標準值，卻因2018年公投結果，持續對日本產食品進行進口管制措施，目前也已滿二年，應該可以重新評估，期待台灣政府早日廢除相關進口管制措施。

龔明鑫致詞表達兩個感謝，一是台灣疫情升溫後，日本陸續捐贈疫苗給台灣，贈援累計逾390萬劑，他非常感謝，因為「說不定裡面就有打在我身上，因為我也是打AZ」。

第二個感謝是台灣9月22日申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），隔天日本工商會就呼籲日本政府應支持台灣，感謝日本工商會長期以來一直支持台灣加入CPTPP，未來希望工商界與台灣共同努力，往加入的目標邁進。

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