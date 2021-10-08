自行車需求仍強勁 但受物料與航班影響致營收成長趨緩
自行車雙雄9月營收表現不同，巨大集團（9921）9月營收65.2 億元, 較去年同期增加1.09%； 1至9月集團累計營收619億元, 年增17.83%。美利達（9914）9月單月營收18.22億元，年減24.02%，前九月營收227.59億元，年增12.87%。
巨大公司說明指出，以原幣計算，自有品牌在三大主要市場表現， 捷安特歐洲及捷安特美國都有二位數成長，捷安特中國內銷持平。
美利達則指出，導致 9 月產量和營業額下降的三個因素分別為受國內、外料件供應不穩定及物料盤點與連續假日影饗產出；受ERP系統優化，新、舊平台轉換期間之影饗，產能利用率偏低；後續稼動率逐步回穩。另受貨櫃短缺、船班安排不順影饗出口，滯留成車庫存近1.5萬台。
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