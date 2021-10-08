自行車需求仍強勁 但受物料與航班影響致營收成長趨緩

物價蠢蠢欲動，主計長朱澤民昨在立法院答詢時說蚵仔麵線一碗20元，遭外界批評不知民間疾苦。雖然市面上可能找得到一碗只賣20元的蚵仔麵線，但畢竟是極少數，多數民眾吞下肚的遠遠超過這個價錢，官員不接地氣的答案，讓人憂心政策能否「苦民所苦」並對症下藥。

2021-10-08 14:42