送金門麵線給朱澤民 陳玉珍：一包煮6碗可20元內

立委羅明才昨天問主計長朱澤民，一晚蚵仔麵線要多少錢？朱澤民秒答「20元」引發譁然。立委陳玉珍今天在立法院會質詢時說，她幫主計長想到，怎樣才能吃到一碗20元的麵線，剛好麵線是金門特產，她送了一包金門麵線給朱澤民，「你回家自己煮，一包能煮6碗，就可以在20元以內，比較省。」

朱澤民愣了幾秒，回問「你說要送我什麼？」陳玉珍接著走向備詢台，把金門麵線拿給朱，朱則小聲說，「我知道，這家麵線很有名。」

陳玉珍說，主計長隊民間物價與百姓認知距離遙遠，在編列預算、審核時，就可能會失之偏頗，影響國家發展，雖然早上院長說朱是「小事糊塗、大事清楚」，但主計可是錙銖必較。

朱澤民回應，物價調查是「整體平均」，不是討論「單一物價」。陳玉珍則說，如果你們對物價認知，都和人民距離那麼遙遠，就會耽誤國家發展。她也向主計處喊話，要了解各式物價，才不會跟百姓距離太遠。