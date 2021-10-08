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送金門麵線給朱澤民 陳玉珍：一包煮6碗可20元內

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院主計總處主計長朱澤民日前在立院被質詢時表示蚵仔麵線一碗20元，國民黨立委陳玉珍（右）今天在立法院質詢時特地送上金門麵線給主計長朱澤民（左），並表示這一包可以煮6次，一定控制在20元內，自己煮這樣比較省。記者季相儒／攝影
行政院主計總處主計長朱澤民日前在立院被質詢時表示蚵仔麵線一碗20元，國民黨立委陳玉珍（右）今天在立法院質詢時特地送上金門麵線給主計長朱澤民（左），並表示這一包可以煮6次，一定控制在20元內，自己煮這樣比較省。記者季相儒／攝影

立委羅明才昨天問主計長朱澤民，一晚蚵仔麵線要多少錢？朱澤民秒答「20元」引發譁然。立委陳玉珍今天在立法院會質詢時說，她幫主計長想到，怎樣才能吃到一碗20元的麵線，剛好麵線是金門特產，她送了一包金門麵線給朱澤民，「你回家自己煮，一包能煮6碗，就可以在20元以內，比較省。」

朱澤民愣了幾秒，回問「你說要送我什麼？」陳玉珍接著走向備詢台，把金門麵線拿給朱，朱則小聲說，「我知道，這家麵線很有名。」

陳玉珍說，主計長隊民間物價與百姓認知距離遙遠，在編列預算、審核時，就可能會失之偏頗，影響國家發展，雖然早上院長說朱是「小事糊塗、大事清楚」，但主計可是錙銖必較。

朱澤民回應，物價調查是「整體平均」，不是討論「單一物價」。陳玉珍則說，如果你們對物價認知，都和人民距離那麼遙遠，就會耽誤國家發展。她也向主計處喊話，要了解各式物價，才不會跟百姓距離太遠。

朱澤民 陳玉珍 蚵仔麵線

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