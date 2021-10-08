基本工資連六漲 人力銀行：紓困企業需薪資補貼

明年基本工資今（8）日拍板定案，確定連六調，月薪更站上25K新高位，對於超過去年決議的調幅，而且達到5%以上，yes123求職網發言人楊宗斌表示，這不但代表「補漲」效應發酵，也反映今年較佳的經濟成長率，勞方要分享到成長的果實。但，紓困企業也需要薪資補貼。

楊宗斌表示，訂定基本工資主要目的，是要照顧到「邊際勞工」，例如時薪的提高，有助二度就業婦女、中高齡勞工與學生打工族，改善他（她）們的經濟狀況；至於月薪規定，雖然直接受惠的外勞、派遣工較多，不過在「比價效應」、「外溢效果」帶動下，能推升社會新鮮人起薪水準，緩步改善青年低薪化問題。

楊宗斌也認為，基本工資精神，就是考量弱勢勞工的生活，避免擴大貧富差距，而且他（她）們又特別容易受到疫情影響，不少人甚至需要紓困度日。只是凡事一體兩面，若薪資上漲，無法避免企業將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己，而且還可能減少人員聘用機會，或改採「自動化」生產系統、AI服務模式，甚至出現關店、企業倒閉危機。另一方面，假如減少「時薪人員」的使用、降低到班時數，變相增加「正職人員」工作量，恐怕導致過勞風險、提高離職率。

因此，楊宗斌不忘提醒，近期CPI年增率創八年半新高，若因基本工資調高，店家將成本轉嫁給顧客，像是「外食費」跟漲，每回變動就是五塊、十塊的增幅，恐怕都大於薪資增幅。因此，最終會出現「雙輸」或「雙贏」局面，確實需要謹慎評估「經濟淨效果」，比如顧慮到中小企業的承受度，還有聘用較多計時人員的服務業。最佳狀況應該是，最終「薪資漲幅」仍大於「物價漲幅」，代表「實質購買力」增加，使得調薪機制「正向循環」到內需經濟。

楊宗斌透露，雖然回顧「金融海嘯」期間，在2008、2009與2010連續三年，受限當時景氣狀況，基本工資保持「凍漲」，不過今年狀況略有差異。首先在時機上，處於「軍公教」明年調薪氛圍下，帶動民間企業「基本工資」，也有跟進調高的機會，並期盼這兩項的加薪總效益，能再刺激內需消費。

楊宗斌進一步指出，接著在總體經濟部分，內需產業受疫情衝擊最直接，這部分「時薪」人員比重較高，若基本工資決定調升，針對紓困中的企業，仍需要一段時間的官方「薪資補貼」，因此有待後續明確的配套措施；至於外銷導向企業接單熱絡，甚至出現缺工狀況，針對基層從業人員，基本工資的「月薪」確實有調升空間。