明年基本工資拍板漲5.21% 資方苦喊「含淚接受」

明年基本工資確定要調漲5.21％，月薪將從現行的2萬4000元調升至2萬5250元，時薪則從160元調至168元。多名資方代表會後受訪時無奈喊「反對」，對於調漲結果也只能「含淚接受」，今年受疫情衝擊，除了電子、科技業出口亮眼，多數服務業嚴重受創，原期待能凍漲，或至多調升3%，未料在政府主導下一口氣調5.21％，質疑國內生產毛額（GDP）被灌水。

基本工資審議委員會今上午10時舉行審議會議，由勞資政學代表討論明年基本工資調升幅度，歷經4小時討論終於拍板定案。中華民國全國工業總會常務理事何語會後受訪時表示「當然反對」，他說，明年疫情都還不知道，政府的GDP把紓困6400億元算入，480億元採購疫苗也被算進去，GDP一舉衝到6%，但實際上卻只有4%，質疑「買飛機、疫苗，勞工有生產力嗎？」

何語也說，政院即將發放五倍券，但消費力也要在今天以後才會看得到，怎麼會現在就把它加進去？GDP越來越虛胖，把不該灌進去的都灌進去，「這全部都政府自己決定」。

去年調升基本工資，政府也搬出配套方案，何語說，去年配套是前年連續兩個月50％以下營業額，才可以拿到2個月以下的薪資補貼，「整年50%以下是要虧多少錢？」，產業界持續虧錢。

全國商業總會副秘書長劉守仁也說，服務業多數受創，起初預期希望凍漲，但今天的調幅令人沒辦法接受，行政院也強調要做配套措施，希望配套措施一定要把資方意見納入。

另名不具名資方委員則表示，對於今天的結果只能「含淚接受」，今天已把資方看法充分表達，勞方一度堅持要調升7.8%，這相當不切實際。他說，真正的經濟狀況並沒有像外界講得那麼好，頂多電子、電機產業還不錯，服務業卻是衝擊相當大，只能接受頂多1至2%的調幅，工總調查多數廠商也只能接受3%，政府昨天也喊3％，結果卻出乎意料。

該名資方委員也批評，基本工資調整案從以前到現在，從來就沒有一次是勞資協商出來的，都是政策決定的，大家只是配合各抒己見。他說，今年並不是說每個行業都好，中小企業、商業並沒有享受到出口亮麗的果實。

該名資方委員也說，會中也有跟勞動部長要求配套措施，勞資雙方也以為政府會當場提出配套方案，沒想到都沒提出，現在企業都來接受紓困，現在又要企業調薪，要怎麼吞得下去？他表示，基本工資一調升就是永遠的事情，不是一兩個月的事情，若企業已經虧損，未來配套是要補貼部分月份的薪資，根本補不回來。