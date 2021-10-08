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明年基本工資月薪漲1250元 勞團：遺憾但勉強接受

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
本來預期明年基本工資調幅10%，但最後拍板月薪調幅5.21%，勞方代表表示遺憾，但勉強接受。記者葉冠妤/攝影
本來預期明年基本工資調幅10%，但最後拍板月薪調幅5.21%，勞方代表表示遺憾，但勉強接受。記者葉冠妤/攝影

基本工資審議會今拍板，自明年元月起，每月基本工資由現行的2萬4000元調升至25250元，調漲1250元，調幅約為5.21％；每小時基本工資則由160元調整至168元，調升8元。勞動部表示，將陳報行政院核定後公告實施。

全產總前理事長、基本工資審議勞方委員莊爵安會後表示，對於未達到勞團期待的調幅10%，勞方感到有點遺憾，但勉強接受。

他略帶無奈地說，「每一年都是政府強力主導」，勞資雙方討論很久，專家學者意見則較一致，因此最後傾向納入專家學者建議，由勞動部長許銘春拍板調幅。

莊爵安說，今年開會氣氛和平，看法較一致，只是對於調幅多少，各自用具體數字討論，勞工代表堅持到最後，調幅從10%到8% ，退到最後底線是7.88%，堅持調幅要到7.88%，對邊際勞工才有所照顧，而資方也提出受創產業的數據力爭，從凍漲到調幅1%、2%都有，至多只願意調到3%，最後雙方還是接受學者專家建議，回歸到CPI、GDP為討論基準。

他指出，今天會議中勞資雙方提出許多面向的討論，包括政府調漲後的配套作法，勞資雙方都希望政府後續對企業、勞工的配套措施都能落實，對企業好，也照顧更多的勞工，不過今天並未針對配套措施做實質討論，政府代表僅承諾會再針對疫情受創產業提出具體配套作法。

莊爵安呼籲，雖然明年元月才實施新的基本工資，希望政府能盡速提出配套，並把相關產業找來溝通，了解實際狀況。

基本工資 勞動部 勞團

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