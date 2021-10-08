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無薪假人數大減1.1萬人！ 住宿餐飲回暖少6066人

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期實施家數2921家、2萬7050人，較上期減少838家、1萬1505人，減幅達29.84%。其中，住宿餐飲業就大減了6066人。勞動部官員表示，本期人數與減班休息人數高峰的5萬8731人相較之比，減幅53%，反映了隨著疫情趨緩、管制鬆綁、振興五倍券即將上路，產業已走向復甦。

據統計，本期實施減班休息的事業單位有2921家、2萬7050人。實施人數最多的行業是支援服務業9011人，其次是住宿餐飲業8343人、批發零售業2939人；家數部分也是支援服務業1280家居冠，其次為批發零售業499家、住宿餐飲業441家。

勞動部勞動條件及就業平等司專委李怡萱指出，本期數據若跟9月初公布的5萬8千餘人相較，減幅高達53%，反映出來的是疫情趨緩、管制措施鬆綁，又有振興五倍券即將上路，產業已經回暖，尤其以住宿餐飲業、批發零售業最明顯。

李怡萱說，本期住宿餐飲人數比上期減少4成多，有8、9家人數各100人以上的中大型住宿業止實施減班休息，也不少販售民生用品的批發零售業停止實施減班休息。

至於以旅行社為主的支援服務業，本期家數增加13家、人數減少606人，李怡萱說，預期國旅將開始熱起來，所以減班休息人數有所減少，但國外旅遊部分，受邊境管制牽制，短期內恐難改善。

無薪假

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