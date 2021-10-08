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基本工資審議登場！勞方喊漲10% 資方籲讓中小企業生存

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞團主張應「大幅調漲」明年基本工資調幅10%，月薪調高至2萬6400元，時薪調高至176元。記者葉冠妤／攝影
勞團主張應「大幅調漲」明年基本工資調幅10%，月薪調高至2萬6400元，時薪調高至176元。記者葉冠妤／攝影

基本工資審議委員會今天上午10時登場，由勞資政學四方代表討論明年基本工資調漲。勞動部長許銘春昨定調基本工資「調漲勢不可擋」，調幅至少3%以上。勞團於會前集結高喊漲10%，把去年欠勞工的一次補回，代表中小企業主的資方代表說，今年疫情衝擊更甚去年，許多中小企業倒閉，希望在這節骨眼上，不要再給企業主壓力，電機電子公會代表也提及產業表現極端，大好大壞都有，籲政府扮演重要角色，若要調漲，就必須提出配套措施。

蔡英文總統2016年上任以來，已連續5年調升基本工資，每月基本工資自20008元調升至今年的2萬4000元，調幅19.95%；時薪也從120元調升至160元，調幅33.33%。但去年受疫情影響，創下史上最小調幅，僅調0.84%，等於月薪只漲200元、時薪多2元。

今年雖有本土疫情爆發，但疫情已趨緩，又有振興五倍券加持，原本受疫情重挫的住宿餐飲、批發零售等內需產業可望復甦；再加上，今年經濟成長率有望突破6%，外界則預估明年基本工資調升幅度上看5%到6%。

全國產業工會理事長江健興表示，疫情重創世界各國經濟，但台灣經濟成長率卻交出漂亮成績單，今年前三季經濟成長率分別為 9.27%、7.43%和 8.34%，這些都是台灣人一起打拚出來的結果。他指出，鄰近的日本、南韓疫情都比台灣嚴重，但南韓拍板明年基本工資調漲5%多，日本調幅也創近8年新高，日本、韓國都調了，台灣難道有不調的道理？

江進興指出，去年在同一個場合，政府跟資方說受到疫情影響，要勞工共體時艱，只調漲0.84%，結果去年全年的台灣經濟成長率占已開發國家第一名，勞團要求的是，要把去年欠的，一次補回來，讓勞工有感，因此主張應「大幅調漲」明年基本工資調幅10%，月薪調高至2萬6400元，時薪調高至176元。

全產總前理事長、基本工資審議委員勞方代表莊爵安說，今年最可取的是國發會主委、經濟部長相繼表態將推出針對受創產業的配套措施，希望今天會議當中能有更具體的討論，讓勞資雙贏。沒有一個勞工希望企業主不好的，企業主好，勞工也才會好，他期待、也樂觀看待今天的審議結果，相信勞資雙方都能往前跨一大步，推升基本工資，讓年輕勞工進入職場時就有比較高的薪資。

全國中小企業總會理事游永全則說，經調查，7成的中小企業今年受創情況比去年還嚴重，很多中小企業倒閉、暫停營運，因此中小企業總會站在保守思維，主張調整不能有太大異動，延續去年思維，否則恐怕會出現更大的倒閉潮，盼今天會議能有好的共識。

游永全說，疫情衝擊的遞延效應，今年更甚去年，中小企業可以忍受材料等營運成本提升，撐住不讓物價攀升，因為這對全民不是好事，所以也希望勞工能陪企業一起共度難關，幫助中小企業度過難關，不要在這節骨眼上給企業主太大壓力。

台灣區電機電子工業同業公會副理事長鄭富雄則表示，半導體、電子資訊產業確實有非常好的表現，占工會整體貢獻度超過一半以上，但撇除這些GDP表現好的少數強勢產業，還有景況不好的餐飲業、旅遊業，產業表現極端化，也不能忽略中小企業、微型企業的處境，因此今天的審議會討論非常重要。

鄭富雄說，基本工資要調漲，每個人心裡都有數，但要調多少就必須慎重、折衷考量；他也強調政府調漲基本工資的同時，配套措施更顯重要，政府應在其中扮演重要角色。

勞動部長許銘春致詞時表示，今年經濟發展看好，經濟成長的果實應該由勞資共享，基本工資是為了照顧弱勢勞工的基本經濟生活，蔡英文總統上任後也每年調漲基本工資，落實照顧基層勞工的承諾，她期待今天審議會能兼顧勞資雙方權益，理性、和諧交換意見，也盼今天的決議能為即將來到的國慶日獻上生日祝福，給勞動者更好的照顧。

基本工資審議委員會今早10點登場，勞團於會前集結高喊訴求，要求明年基本工資大幅調升10%，把去年欠勞工的一次補回來。記者葉冠妤／攝影
基本工資審議委員會今早10點登場，勞團於會前集結高喊訴求，要求明年基本工資大幅調升10%，把去年欠勞工的一次補回來。記者葉冠妤／攝影
基本工資審議委員會今早10點登場，由勞資政學四方代表討論明年基本工資調漲。記者葉冠妤／攝影
基本工資審議委員會今早10點登場，由勞資政學四方代表討論明年基本工資調漲。記者葉冠妤／攝影

基本工資 疫情 許銘春

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