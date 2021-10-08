基本工資審議 勞長：今日決議將是國慶日最好祝福

勞動部今（8）日上午召開基本工資審議委員會，勞動部長許銘春致詞向勞資喊話，今年雖有本土疫情衝擊，但生活逐步解封，振興券也開始上路，並且看好台灣未來的經濟發展，盼經濟果實能夠勞資共享，盼今日決議能夠為國家的生日獻上最好的祝福。

外界預期，明年基本工資將會採高調幅，以做為蔡政府執政及防疫成果最佳展現。

許銘春表示，基本工資對於弱勢勞工的基本生活很重要，蔡總統上任至今已經每年都調整基本工資，落實照顧基層勞工的承諾；她期待今天的會議，來自勞、資、政、學各界代表，能夠兼顧勞資雙方權益下，充分的交換意見，理性、和諧的溝通。

她表示，在國慶日前夕召開基本工資審議委員會，特別有意義，希望今天的會議能夠進行順利、有效率，委員能早一點返鄉過節，盼做出來的決議能夠為國家的生日獻上最好的祝福，能夠給我們國家最基層的勞動者更好的照顧。