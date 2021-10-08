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好消息！國旅回溫 無薪假人數大減1.1萬人

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
隨著內需和國旅回溫，住宿餐飲業無薪假人數一周內大減6,066人，勞動部預期，無薪假情勢將持續降溫。 聯合報系資料照
隨著內需和國旅回溫，住宿餐飲業無薪假人數一周內大減6,066人，勞動部預期，無薪假情勢將持續降溫。 聯合報系資料照

勞動部今（8）日召開基本工資審議委員會，並且發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2,921家、27,050人實施無薪假，較上周大減838家、11,505人，隨著內需和國旅回溫，住宿餐飲業無薪假人數一周內大減6,066人。勞動部預期，無薪假情勢將持續呈降溫之勢。

值得注意的是，各業中，隨著內需回溫，住宿餐飲業無薪假人數已明顯下降，但支援服務業（含旅行社）的無薪假情勢則仍居高不下，目前仍有9,011人實施無薪假，已經超越住宿餐飲業。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱指出，這波本土疫情衝擊重災區住宿餐飲業，目前仍有441家、8,343人實施無薪假，較上一周減少6,066人、近四成，其中包括10多家旅館業各有逾百人解除實施無薪假，反映國內旅遊率先回溫。

至於支援服務業（含旅行社）目前仍有9,011人實施無薪假，雖較上周減少606人，但仍受到各國邊境管制衝擊。不過，預期國旅率先回溫，該業無薪假情勢將有機會往下走。

勞動部無薪假統計顯示，繼9月國中小開學後，隨著疫情趨緩、防疫措施鬆綁、以及振興五倍券上路，無薪假再次出現明顯降溫，較上周大減逾1.1 萬人、近三成。

勞動部統計指出，運輸倉儲業、批發零售業目前分別有1,861人、2,939人實施無薪假，一周內分別減少1,091人及1,738人。

無薪假 餐飲業 勞動部

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