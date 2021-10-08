主計長稱蚵仔麵線20元 蘇揆：改天邀請他去吃
主計長朱澤民昨（7）日於立法院被問到物價議題，被立委羅明才問知道一碗蚵仔麵線多錢，竟回應僅要20元，遭質疑行政官員不知民間疾苦。行政院長蘇貞昌今（8）日表示，主計長一定是不常吃蚵仔麵線，改天會邀請他去吃蚵仔麵線看看。
蘇貞昌表示，主計長一定是不常吃蚵仔麵線，所以對於單一品項的價格不清楚，改天我會邀請他去吃蚵仔麵線看看。
但蘇貞昌也維護朱澤民，稱他只是小事糊塗、大事清楚，非常感謝他調度財政做得睿智而有效率，才能防疫、紓困、拚經濟，更讓孩子吹冷氣，而且為全國人民減稅、加薪、爭福利。
經濟部長王美花也被問到是否知道蚵仔麵線價錢，她回應，自己最近比較常吃滷肉飯跟肉圓，「滷肉飯小碗大概30塊左右」。
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