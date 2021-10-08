台灣半導體廠免答機密 蘇貞昌：美國調查全球普遍性、不強迫

針對經濟部和AIT達成共識，台灣晶片廠不用向美國提交機密資料，行政院長蘇貞昌今天上午受訪時說，「我們有美國的溝通管道相當順暢，也了解這是對全球普遍性的，不是針對台灣，這也是自願性的，沒有強迫，我們也會力挺相關產業。」

行政院長蘇貞昌今天率內閣部會首長至立法院進行施政總質詢。

經濟部長王美花會前受訪就台積電被美國政府要求提供客戶相關資訊議題表示，自己曾為此和美國在台協會處長孫曉雅進行交換意見；孫曉雅指出這並非針對性措施，是對半導體供應鏈從上游到下游廠商都有進行的問券填答，包括韓國、德國廠商也都有收到，且填答是意願性的，廠商就可能的範圍來填答，若涉及機密則不需填答，因為美國是台灣主要的客戶，廠商會就可能的資訊進行填答。

美國日前要求半導體業者提供晶片生產、銷售資訊，由於涉及台積電，引發關注。王美花10月6日下午已與AIT處長孫曉雅會面，並對此表達關心。