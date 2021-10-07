學者：基本工資不調沒道理 不應以紓困混淆

勞動部明天討論基本工資，勞資立場仍然南轅北轍，經濟學者認為，今年經濟成長率上看6%，基本工資沒有道理不調，至於調多調少，有學者認為因為內需服務業仍受疫情嚴重衝擊，可將月薪與時薪調幅脫勾，但也有學者認為，基本工資是處理勞工薪資，廠商若有經營困難，應以紓困及振興處理，不應與基本工資混淆。

中央大學經濟系教授邱俊榮表示，從小面向來看，基本工資調漲對邊際廠商會有衝擊，但從大面向，產業活動目的，是希望廠商可以賺錢養活勞工，生產果實與勞工共享，如果廠商因為薪資提高就無法經營，如何期待為改善台灣低薪做出貢獻？所以對這類產商有衝擊，但也要化為轉型升級動力。

他表示，工資是市場決定，若是同質勞工，很難在不同產業給不同薪資，若不是齊頭式上漲，就失去意義，因此月薪與時薪沒有脫勾道理。至於製造業與服務業今年一好一壞，邱俊榮認為，廠商受衝擊有各式各樣原因，內需服務業是需求面不好，應該是透過紓困或振興處理，而非用不調或少調基本工資解決。

至於漲幅?邱俊榮表示，去年因為疫情發生，第二季經濟很不好，基本工資幾乎沒調，但去年第3、4季都很好，如果加上今年上看6%，兩年就是10%，應該要補回漲幅。而且10%是指實質成長，沒有包括物價上漲，因此若以名目GDP是超過10%，若要經濟果實與勞工共享，等比例調漲不可能，也不能差太多。

他說，日本今年經濟也不好，最低工資今年也調很多，就是希望每年相同比例成長，因此把去年沒調的，今年補回來。以往台灣即使經濟成長率只有1%、3%，基本工資也曾調到5%，今年調幅不應該太低。

中經院副院長王健全認為，今年經濟成長率很高，基本工資調漲絕對要調漲，但製造業與服務業不一樣，製造業多月薪制度，服務業時薪制比較多，兩者漲幅應該脫勾， 時薪少調一些，月薪可以多漲一點。

至於調幅？王健全表示，沒有絕對數字，但如果調多一點，政府負擔多一點成本，民眾也多負擔一點，這是公平的。建議調幅結果決定後，應一併公布對艱困產業的補貼措施，讓大家看到政府有配套措施。