各行各業大缺工 勞動部將提案鬆綁外籍移工境管

新冠肺炎疫情肆虐全球，我國因此緩移工入境近一年，隨著我國疫情趨緩，有望再次開放引進移工。勞動部長許銘春今（7）日在立法院社福委員會表示，各行各業都傳缺工，勞動部將向指揮中心提案，視移工來源國疫情狀況，適度鬆綁禁令，以引進移工。

勞動力發展署長蔡孟良表示，為能鬆綁移工引進之禁令，必須提出防疫措施，包括移工來台前須進行PCR檢測、鼓勵移工接種疫苗等；入境後須遵守14+7天規定，檢疫措施必須周延，雇主也必須能落實防疫安全等規定。

許銘春今日赴立法院社福委員會，針對基本工資議題進行詢答。國民黨立委張育美質詢移工解禁議題。她表示，印尼移工暫緩來台已經長達300多天，國內75%社福移工來自印尼，很多社福機構都大缺工，導致很多老人無法受到照顧。接著，全面禁止移工引進，國內缺工更嚴重。

許銘春回應，目前國內疫情趨緩，在兼顧防疫安全跟產業需求狀況下，跨部會已經針對移工入境進行討論，盼適當時機可以鬆綁邊境管制，讓移工進來填補人力缺口。

許銘春進一步說，因為防疫，國內仍維持邊境管制，這不是勞動部權責；但目前各行各業都缺工，不只家庭看護工，營建、製造業也缺工，為補足缺工，勞動部會向指揮中心提案，依各國疫情情況，適度引進移工。

蔡孟良表示，目前國內疫情已漸趨緩，各國疫情狀況不一，像印尼疫情已經降下來，其他國家則還在變化中，但基於國內產業、家庭看護工缺工，缺工問題會越來越嚴肅，必須正視。

蔡孟良表示，若要鬆綁開放移工，勞動部將堅守兩大原則，第一是防疫安全，不能造成疫情破口，第二是兼顧國內產業、家庭照顧人力需要，經跨部會討論後，目前傾向適度鬆綁，但必須制定配套措施，包括：移工來台前須進行PCR檢測、鼓勵移工接種疫苗等；入境後須遵守14+7天規定等。但不會強制移工入境前須接種疫苗，畢竟我國並未對所有境外人士要求接種疫苗，不能只針對移工。

他強調，檢疫措施必須周延，雇主也要能落實防疫安全等，相關配套措施還沒定案，待確認後，勞動部會擔起責任，向指揮中心提案。