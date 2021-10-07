基本工資怎麼調？陳冲：參採這指標才不影響國家競爭力

明年基本工資調多少，再度成為各界關注焦點。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（7）日表示，每年基本工資調升都吵吵鬧鬧，淪為喊價，他呼籲勞動部將國際間採用Kaitz index，作為基本工資調整之指標，不僅有憑有據，且也不會影響國家競爭力。

陳冲表示，對於基本工資要調多少，他沒有個人成見，沒有支持或反對，但他認為調整應要有標準。對於基本工資如何調，政府也要做一點基本功夫。

陳冲進一步說，他一直呼籲政府對基本工資決策，應該要參考指標之一是最低工資占平均工資（Median／Mean）的比例，俗稱Kaitz index，這一指數尤其是分母部分，講的是全國就業人口的平均工資／中位數工資，其實已隱含各國經濟狀況、物價指數，GDP、各業工資、平均工資等之綜合結論。OECD國家亦是參採這項指標。

他表示，現在基本工資審議參採經濟成長率、消費者物價指數、失業率等等指標，但實際上都無法直接參採，結果就是淪為喊價，或是政治上要漲多少就多少。而《最低工資法》草案中，明訂參採指標更多達10多項，結果就是「有等於沒有」。

他表示，要終結每年基本工資吵吵鬧鬧、勞資喊價的問題，最好方法就是依國際間都參採的Kaitz index，據此去調整。他在行政院長任內，曾要求當時勞委會計算Kaitz index，但之後人去政息，至今都沒有解決這問題。