商總理事長許舒博：現在談調漲基本工資「太沉重」

基本工資審議會8日召開，勞資雙方各自表述立場，商總理事長許舒博表示，如果明年1月1日真的要實施調高基本工資，是不是能給這些紓困產業寬限期，讓他們營運面能不受疫情影響，員工聘用人力恢復正常後，再跟進實施；不然，會出現喊調漲基本工資，這些老闆也付不起的窘境。

許舒博分析，商總的成員包含許多中、小企業，裡面還有飯店、旅遊等服務業，他們都還在跟疫情搏鬥當中，還沒有走出困境，許多員工不是被減薪就是放無薪假，有些還必須裁員，現在談調漲基本工資，對這些業者來說「太沉重」。

基本工資審議會在即，商總理事長許舒博直言，商總許多成員還是紓困產業，這個議題對於還受到疫情衝擊的勞工是「喊爽」的，應先替深受無薪假、失業勞工之苦的人解決問題。

今年五月份國內疫情拉高到三級警戒，服務業首當其衝，許多中、小的業者營運都難以為繼，所以跟工總成員有許多製造業不太相同，產業特性不同，要放在一起談調漲基本工資，對於商總成員並不合理。