岱宇9月營收月增13.7% 集團第4季營運維持旺季水準無虞

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）積極搶櫃出貨，加速遞延訂單認列，今(7)日公布9月合併營收8.95億元，月增13.7%、年減36.6%，為連續兩個月呈月增走勢；累計前九月合併營收90.45億元、年增17.9%。

展望第4季，岱宇已推出多款家用及輕商用健身產品搶市，智能健身器材新產品亦將於近期上市，加上XTERRA品牌新增Costco與Walmart實體通路合作，預期各品牌維持良好的接單動能下，整體營運維持傳統銷售旺季水準無虞。

岱宇表示，目前全球貨櫃缺櫃與塞港問題尚未完全得到緩解，集團北美地區的倉儲中心，及各品牌經銷客戶整體庫存水位仍保持低檔，但消費者對於健身器材產品的需求，將隨著傳統銷售旺季來臨而持續高漲。

為搶攻年底銷售熱潮，集團已針對旗下SOLE、XTERRA、SPIRIT品牌推出多款家用及輕商用健身器材產品，以提升市場競爭力，加上集團積極配合搶櫃，加速遞延訂單認列，帶動9月營收自7月谷底翻身後，連續兩個月呈現月增長。

此外，岱宇在智能健身產品的開發上亦有斬獲，看準智能健身將成為運動產業的未來主要趨勢，集團與美國智能健身內容開發商STUDIO達成策略合作，並計畫於近期推出結合兩者優勢的智能健身產品。

岱宇強調，將運用自身在家用健身器材市場的經驗，全力搶占智能健身市場的份額，有望為集團帶來新一波銷售動能。

另外，XTERRA品牌憑藉其擁有優異的性價比與市場知名度，第4季將新增Costco與Walmart實體通路合作，目前已洽談小量產品訂單出貨，預期在新產品與新通路的挹注下，集團整體營運成長可期。