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雷虎科技業務齊揚 9月營收飆新高

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導

雷虎科技（8033）今(7)日公布9月合併營收達1.37億元，較上月合併營收9,497萬元成長45%，較去年同期5,522萬元成長150%；累計前九月合併營收9.15億元、年增49.9%，已超越去年全年的9.07億元。

雷虎科技9月營收不僅是今年以來最優，也創近14年來單月營收新高，主要是雷虎科技與國內電信大廠合作的無人機專案，已完成交易入帳，加上美國疫情影響降低，醫療器材及遙控模型市場需求強勁，帶動單月營收攀高。

另外，雷虎科技子公司雷虎生技，今天也公布9月營收3,031萬元，較上個月營收2,615萬元成長約15%，較去年同期1,182萬元成長160%。

雷虎生技（6493）業績成長率高於母公司，顯示公司已度過去年新冠疫情的業績低迷期，重回成長軌道。

雷虎科技的遙控模型產品，主要是以出口北美地區為大宗，近兩年來，在新冠疫情肆虐之際，反受居家辦公之益，穩定成長。法人估，雷虎科技遙控模型業績，在北美地區仍將繼續穩定成長。

近七年來，雷虎科技朝無人機事業研發轉型，成果豐碩，陸續推出數種工業級無人機，今年以推出工業用無人機為主軸，包括無人潛艇等水上載具在內。

雷虎科技第3季入帳的無人機，主要提供國內知名電信公司無人機空中基地台之用，並強調只是雷虎科技無人機訂單的開端，未來訂單可期。

營收 無人機

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