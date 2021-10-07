移工擬開放入境 立委催最低工資法

國內基本工資有望調漲，並在初期將提供相關企業補貼，勞動部也正研擬重新開放移工入境的規劃。民眾黨立委賴香伶 7 日質詢時痛批，調漲基本工資卻給企業補貼，根本是在二度紓困老闆。國民黨立委蔣萬安則追問最低工資法草案何時可送至立院審議，勞動部部長許銘春迴避多次後只好表示，「希望明年法案會期可提出。」

最低工資漲定了？

許銘春 7 日赴立院備詢，在會前對媒體提到，對於基本工資調升「有信心」，但薪資調幅、具體配套方案要等到審議委員會 8 日結束後才能決定，且調升後一定是全台灣、各產業一體適用，不會有區別。

然而，賴香伶質疑，2007 年將基本工資時薪從 66 元調升到 95 元時，給予每小時 10 元的補貼，且是從就業安定基金補貼，為何會將應該用在勞工身上的基金拿來補貼雇主？對此許銘春回應，2007 年因多年沒有調漲基本工資，單次漲幅較大才選擇提供補貼，且「10 元的補貼是促進就業、給勞工的，不是給雇主的」，而今年考量疫情衝擊產業，相關補貼方案與經濟部討論後會有結論。

明年提最低工資法

此外，賴香伶與蔣萬安都追問許銘春，目前卡在行政院審議的最低工資法何時可以送進立院審議、「勞動部有沒有在催貨？」對此，許銘春回應蔣萬安時多次提到，目前勞資指標看法分歧，還在進行意見搜集，對參採指標的多方意見還需要整合。

但蔣萬安痛批，最低工資法卡在行政院、從提出後已經延宕五年，卻還在意見搜集階段令人無法接受，逼問是否能在年底把草案送入立法院，許銘春迴避多次後，蔣改口詢問，「年底可能不太容易，明年立院會期有沒有機會？」許銘春便表示，希望明年法案會期可以提出，蔣萬安進一步強調，「希望明年五月一日前能夠完成三讀，大家一起努力。」

勞動部擬移工入境計劃

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良指出，入境管制加嚴後，外籍移工至今無法入境，而近期國內疫情趨緩、陸續解封，如印尼等國的疫情也有趨緩，勞動部正在跨部會討論重開移工入境的相關計畫，待商定後再提交與指揮中心審核。

他強調，勞動部以防疫為首要考量，並兼顧國內家庭照顧的人力需要，目前各部會達成共識，認為應「可以適度鬆綁」，基本上也不會強制移工入境前一定要接種疫苗，但配套措施、啟動條件還在討論中，包括來台前的檢測、疫苗接種等，雇主對於防疫能力上的差距也要納入考慮，目前還無法確認上路時間，「絕對不會無條件鬆綁。」

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