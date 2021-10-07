浩鑫9月營收1.92億元 連五個月成長

浩鑫（2405）今（7）日公告2021年9月合併營收為1.92億元，營收表現為自2020年以來單月新高，且較去年同期成長25.04％，已連續五個月保持年增表現，浩鑫累計2021前三季合併營收13.2億元，年增率為3.74％，第四季可望保持成長，公司全年成長軌道可期。

浩鑫近來積極佈局科技醫療領域，其中零接觸智慧防疫機打進醫學中心已顯有所成，並已獲得逾30家醫療院所採購，目前逐月出貨表現穩健，此外，甫推出的商用版亦已開始陸續出貨，預期商用版的市場規模更大，明年的成長動能將更顯著；而浩鑫原本的應用電腦XPC業務，第一季受限疫情影響，隨著歐美市場疫苗施打覆蓋率的提升與城市商業活動解封，下半年起出貨表現已見回穩，且成長主要來自中階以上機種的銷售。

在暄達醫學部份，2021年9月業績維持穩步成長，主要源於歐美市場對於中高階醫療級氣墊床產品的需求擴增，目前暄達的醫療級氣墊床產線維持滿載。且根據OECD統計，目前暄達主要的外銷市場－英國與美國，每千人病床數均在3床以下，相較於7大工業國組織(G7)中，日本每千人有13床、德國每千人有8床、法國有5.9床等數字來看，明顯偏低，預期公司中長期營運維持穩健成長無虞。

在科技醫療多元布局的策略下，浩鑫在國內也逐步推動與地方診所的策略合作，期透過專業醫師的傷口特別門診，及導入暄達負壓傷口治療機作為傷口診療設備，對於各種急慢性傷口患者提供醫學中心等級的整合性照護。

浩鑫指出，暄達研發製造的負壓傷口治療機去年起已獲得慈濟醫學、北榮等醫學中心採用，並已納入健保給付，公司日前宣布與國內少見針對傷口照護設立特別門診的輔信安和診所策略聯盟，作為搶攻地方診所醫材市場的第一步。