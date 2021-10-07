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去年促參招商亮眼 六機關獲表揚

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
去年促參招商成績亮眼，財政部、經濟部、台北市、新北市、新竹縣、新竹市等六機關獲表揚。財政部提供
去年促參招商成績亮眼，財政部、經濟部、台北市、新北市、新竹縣、新竹市等六機關獲表揚。財政部提供

財政部今（7）日表示，2020年在各機關積極努力招商下，促參案簽約94件，民間投資金額達新臺幣1,449億元，創造逾2萬個就業機會，成績亮眼，財政部特別邀請行政院副秘書長李國興頒發109年政府機關招商卓越獎。

表現卓越的財政部、經濟部、台北市、新北市、新竹縣、新竹市六個機關，分別由各該機關代表次長莊翠雲、次長曾文生、副市長黃珊珊、副秘書長朱惕之、局長朱振群及參議洪怡芬接受表揚，展現中央與地方政府攜手民間、共創佳績之成果。

財政部表示，109年度招商卓越獎是按中央部會、直轄市政府及縣市政府，取109年度廣義民間參與公共建設案件總簽約民間投資金額最高者，及依促進民間參與公共建設法辦理簽約案件數量最多者頒發。

其中財政部(499.8億元)、新北市政府(224.23億元)及新竹縣政府(65.11億元)，為各級政府簽約民間投資金額最高者；經濟部(4件)、台北市政府(12件)及新竹市政府(5件)，為各級政府促參簽約件數最多者。

財政部表示，期待透過頒發招商卓越獎，讓各界持續齊心齊力為國人提供更多更好的公共建設及就業機會，一同創新未來、邁向國際，實現「公私協力、投資臺灣」之願景。

財政部

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