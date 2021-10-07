基本工資恐大幅調高 工總：勿見樹不見林影響產業營運

勞動部今日召開基本工資審議委員會以討論明年度基本工資之調幅，對於政府可能大幅調升基本工資，產業界則希望政府本次基本工資調漲切莫以偏概全，見樹不見林，避免因調幅過高而影響產業之營運。

工總昨發佈製造業對於調升基本工資意向調查報告指出，政府部門鑑於國內受惠於轉單效應，出口大幅增長，今年經濟成長率上修至百分之六，而主張明年度基本工資應大幅調升，將經濟成長果實回饋於全民，但業界對於未來基本工資之調幅如何控制在合理範圍，以免對產業造成過度衝擊至感關切。

工總表示，過去一年疫情蔓延，今年五月份又提升至三級警戒，消費服務業首當其衝，營運難以為繼；而國內雖然出口暢旺，部份製造業訂單滿載，部分人主張製造業應率先帶頭調漲基本工資，但台灣近年來經濟發展過度集中在少數產業，經濟與出口成長亦是少數產業所帶動，許多傳統產業及中小企業的經營依然艱困。

工總也說，今年五月下旬進行的「國內本土新冠疫情對產業影響調查報告」顯示，有高達六成以上的業者反映「訂單減少」與「獲利減少」，與外界認為製造業營收獲利大幅成長存在很大落差，且日前進行的「製造業對於調升基本工資意向調查報告」，也反映出相同趨勢，在今年前三季，有半數的受訪製造業表示「整體營收減少」，也有近六成的受訪製造業表示「整體獲利減少」。

工總指出，此次調查的對象有七成是中小企業，業者反映多為「因各項原材料成本上漲，而售價無法完全反應，故獲利下降」、「因為缺工而加班造成人事成本增加及原物料成本大漲，導致利潤減少」，營運成本大幅增加，讓中小企業不堪負荷。

同時，近年來表現亮眼成績的電機、電子產業，儘管是少數營收成長調查的產業類別，但在獲利部分也明顯衰退。工總表示，受訪的紡織業有百分之六十九表示營收減少，但竟有百分之七十八的業者獲利減少，傳統產業受到更為嚴峻的衝擊。

工總更說，此次調查的二百家產業中，僅有卅五家呈現營收、獲利皆成長的情況，調升基本工資對於營收獲利良好的產業並不會造成太多負擔，但對於為數眾多的中小企業，將對日益衰退的營運情況雪上加霜，期望行政部門對於基本工資調漲有更為審慎嚴謹的評估。