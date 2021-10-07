日月光致力減碳生產 董事會納入ESG績效指標

SEMI（國際半導體產業協會）與經濟部共同舉行SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展 ESG暨永續製造高峰線上論壇，日月光半導體資深副總周光春表示，綠色製造已成為全球半導體產業重要使命，日月光為落實永續經營並響應客戶要求，公司已承諾將於2030年，在特定專線廠區使用100%再生能源、實現碳中和並達成零廢棄，公司董事會已正式將其作為今年的ESG績效指標。

周光春表示，隨著地球溫度升高，天候也變得更為異於過去，包括熱浪變得更強、更頻繁、更致命，颶風強度增加，乾旱持續時間更長，暴雨來得更猛烈，野火範圍也更廣，影響氣候變化的不是我們每年的碳排放量，而是我們多年來累積的碳排放量，周光春指出，全世界每年排放約500億噸二氧化碳，這已經是目前全球最重要也最緊迫的問題。

以再生能源生產在全球逐漸形成潮流，周光春也指出，日月光投控的客戶先前宣布，該公司已要求全球110多個合作夥伴的生產線，未來可以改用100%的再生能源，一旦實現，這個承諾每年將減少超過 1500 萬噸的二氧化碳排放量。

此外周光春表示，建築物也會對環境產生負面影響，因此，綠色工廠的設計、建造和運營方式可以減少負面影響，日月光自2012年以來，對現有設施進行了改造，並建造了符合國際低碳建築標準的新設施和辦公室，日月光積極的讓廠房和辦公室與綠色建築相結合。

最後周光春也指出，全球暖化的嚴重影響迫在眉睫，溫室氣體排放和用水量是觀測的重點，也就是說以製造廠來看，用水量、碳排放量與營收呈現正比，因此，若是營收呈現成長，但用水量及碳排放量卻是反向下降，就很容易看出企業在工廠節能減碳上的持續進步，因此，日月光的董事會已正式將其作為今年的ESG績效指標，而節能減碳表現結果也將員工分紅做連結。