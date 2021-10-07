避免球員兼裁判 立委主張廢除科會辦恢復科技顧問制

政府組織改造如火如荼展開，科技部也預計將改回國科會。然而許多立委今日於教育及文化委員會認為，主張廢除原本的行政院科技會報辦公室，否則未來只會疊床架屋，認為新國科會與科會辦繼續「球員兼裁判」，自己審查自己的預算。

民進黨立委吳思瑤提到，負責政策審「有權無責」的科會辦以及技術審的「有責無權」的科技部呈現多頭馬車，認為國科會恢復後，科會辦就應走入歷史。但雖然科會辦未來會納入國科會，卻還是負責審查未來國科會的預算，認為這樣就是繼續「球員兼裁判」，認為應讓行政院教科文處來第三方審查。

科技部長吳政忠解釋，國科會預算還是需要有行政院高度，國家科學及技術委員會是由行政院政委兼任主委，科會辦就是要負責這件事情，目前行政院教科文處人力也尚未補足，針對委員提出建議會再評估。

民眾黨立委高虹安對於組改後科會辦的定位提出質詢，吳政忠說，科技會報智庫過去幾十年發揮很多功能，包括太空的低軌通訊衛星、精準健康產業等。高虹安說，並非否定科會辦成果，但預算執行率不佳，應該要在組改後重新思考任務是什麼。

吳思瑤也認為，科會辦應該要廢除，並回歸科技顧問制度，如此才能提出更前瞻跟客觀的解決方法，而非像是科會辦搶預算大餅的模式。他認為，藉由組改應完善科技政策制度，以科技顧問制度為首，旗下為國科會、全國科學會議。

科技部長吳政忠說，如果科技部組改成功，變成國家科學及技術委員會也會協助行政院辦科技顧問會議。