美政府討台積電資料 吳政忠：政府一定做最大後盾

面對美國政府要求台積電（2330）及三星等半導體廠商提供資料，科技部長吳政忠今（7）日於立法院教育及文化委員會回應，目前掌握訊息是台積電絕不會提供美方客戶的機密資訊，「台積電有這決心，政府一定會做最大後盾。」

民進黨立委吳思瑤表示，美國大動作要供應鏈、客戶名單及庫存等資料，南韓政府大動作保護南韓企業，如今台積電有難，科技部怎麼看？吳政忠回應，他見解與台積電相同，涉及到營業秘密的保護都一定要遵守，「台積電有這決心，政府一定會做最大後盾。」

至於經濟部及科技部是否可能出手協助，吳政忠說，目前主要由經濟部負責，科技部尚無介入，而經濟部、科技部及台積電三方都有討論對策。

另外，國民黨立委林奕華質詢時表示，美中貿易戰後，台灣半導體產業受到更多國際重視，然而科技部明年度針對半導體預算卻從今年10.49億元，降至9.49億元。

而業界也對於人才培育提出警訊，聯發科（2454）董事長蔡明介更認為半導體人才培育已經到動搖國本狀況。台積電董事長劉德音也說找不到人才，最大問題在於研究經費不足。

吳政忠解釋，新興量子科技也與半導體完全相關，所以有些部分是會重疊，因此量子科技有4.5億元的預算。但他強調，如果「護國神山」有需求，他也不會遲疑加碼。

林奕華說，近三年半導體相關科系學生人數方面，博士生跟學士班的人數都已下滑，劉德音也曾表示，台積電到2030年每年需要200至300位博士生，相當於一年的畢業人數，再加上學生職涯規劃及國際競爭，科技部要如何補足國內人才缺口？

吳政忠說，人才的生態系很大，如果有產業需求就會有人去念；目前半導體產業需求已經有了，科技部跟教育部會一起協助。