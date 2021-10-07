聽新聞
test
0:00 / 0:00
通膨壓力升 被問蚵仔麵線一碗多少錢？朱澤民：20元
五倍券明天開始領了，國民黨立委羅明才今天表示，明天開始民眾可以開始用五倍券，但此時物價蠢蠢欲動，擔心五倍券助長物價，順口問主計長朱澤民知道現在蚵仔麵線一碗多少錢嗎?」朱回答20元，引起現場人員一陣議論。
羅明才先問朱澤民打算怎麼用五倍券？朱澤民說他已經綁定了，會跟同仁一起吃飯。隨後羅明才也關切昨天主計總處公布的九月CPI，讓大家擔心通膨怪獸是否近了?
朱澤民仍維持一貫基調，表示主計總處會注意觀察趨勢，但不會通膨就來了。他說，短期沒有通膨問題，羅明才再問，短期是指多久?朱回答「至少今年」。
羅明才仍認為不宜過度樂觀通膨問題，問主計長知道「知道現在蚵仔麵線一碗多少錢嗎?」，朱回答20元。由於距離市價一碗動輒4、50元，差距甚大，現場氣氛尷尬。羅明才以「蚵仔麵線都漲了，五倍券開始用，可能物價都要漲了」，尷尬結束這個話題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言