影／物價上漲薪資停滯 主計長：贊成調漲基本工資

主計總處昨天發布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63%，飆上八年半以來新高，更是今年來第四度失守2%通膨警戒線，勞工面對物價上漲與薪資停滯的雙重壓力，主計長朱澤民今天在立法院表示，他贊成勞工調漲基本工資，但是擔心許多勞工受不了嚴苛高壓的就業環境而退出勞動市場。

朱澤民表示，目前CPI全年增幅大概1.74%左右，雖然可能還會微幅上升，但全年應可維持在原本2%的目標內，至於大陸缺電危機、原油價格等原物料上漲確實會使民生物資上漲，加上今年台灣民生服務業深受疫情打擊，許多勞工面對物價上漲與薪資停滯的壓力，所以行政院也贊成今年調漲基本工資，但是調幅還未決定，但是就怕許多勞工在此壓力下退出勞動市場，反而是一個值得注意的警訊。 主計長朱澤民今天在立法院表示，贊成勞工調漲資本工資，但擔心在物價上漲與薪資停滯的壓力下有勞工退出勞動市場。記者潘俊宏／攝影