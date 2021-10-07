快訊

直播／第10輪BNT加開限8小時內預約！ 指揮中心下午2時記者會

基本工資連年調升無感？長期低薪才是勞工最深的痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／物價上漲薪資停滯 主計長：贊成調漲基本工資

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
主計長朱澤民（左）今天在立法院表示，贊成勞工調漲資本工資，但擔心在物價上漲與薪資停滯的壓力下有勞工退出勞動市場。記者潘俊宏／攝影
主計長朱澤民（左）今天在立法院表示，贊成勞工調漲資本工資，但擔心在物價上漲與薪資停滯的壓力下有勞工退出勞動市場。記者潘俊宏／攝影

主計總處昨天發布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63%，飆上八年半以來新高，更是今年來第四度失守2%通膨警戒線，勞工面對物價上漲與薪資停滯的雙重壓力，主計長朱澤民今天在立法院表示，他贊成勞工調漲基本工資，但是擔心許多勞工受不了嚴苛高壓的就業環境而退出勞動市場。

朱澤民表示，目前CPI全年增幅大概1.74%左右，雖然可能還會微幅上升，但全年應可維持在原本2%的目標內，至於大陸缺電危機、原油價格等原物料上漲確實會使民生物資上漲，加上今年台灣民生服務業深受疫情打擊，許多勞工面對物價上漲與薪資停滯的壓力，所以行政院也贊成今年調漲基本工資，但是調幅還未決定，但是就怕許多勞工在此壓力下退出勞動市場，反而是一個值得注意的警訊。

主計長朱澤民今天在立法院表示，贊成勞工調漲資本工資，但擔心在物價上漲與薪資停滯的壓力下有勞工退出勞動市場。記者潘俊宏／攝影
主計長朱澤民今天在立法院表示，贊成勞工調漲資本工資，但擔心在物價上漲與薪資停滯的壓力下有勞工退出勞動市場。記者潘俊宏／攝影

物價 薪資

延伸閱讀

9月物價指數暴增引通膨疑慮 主計長：全年不會破2%

物價指數失控狂飆 一碗蚵仔麵線多少錢？ 主計長：20元

各產業工會及工鬥團體呼籲調漲基本工資

基本工資審議明登場！ 勞長：調漲勢不可擋 調幅至少3%

相關新聞

基本工資審議明登場！ 勞長：調漲勢不可擋 調幅至少3%

基本工資審議委員會將於明上午10點登場，由勞資政學四方代表討論明年資本工資調升與否，勞動部長許銘春今明確表示「調漲勢不可擋」、對調漲有信心，若站在勞工立場，調幅至少3%應該是有，但實際調升、調幅決議仍必須經明天審議會就相關經濟指標審酌。

連房仲都瞠目結舌！台南買房3年一坪漲10萬還沒殺價空間 到底誰在炒房？

今年房地產熱超乎預期，銀行放貸到手軟，6都＋新竹房價第三季創新高。7月房地合一稅2.0才上路，央行9月又擴大信用管制，短時間內，「打房」招數頻頻，為何房價還是狂漲？這波漲風有停歇的一天嗎？

影／物價上漲薪資停滯 主計長：贊成調漲基本工資

主計總處昨天發布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63%，飆上八年半以來新高，更是今年來第四度失守2%通膨警戒線，...

9月物價指數暴增引通膨疑慮 主計長：全年不會破2%

9月消費者物價指數（CPI）年增率2.63％，創8年半最大漲幅。主計長朱澤民今天在立法院表示，物價上漲是短期現象，10月...

物價指數失控狂飆 一碗蚵仔麵線多少錢？ 主計長：20元

主計總處昨日發布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63%，飆上八年半以來新高，通膨疑慮快速升溫。對此，主計長朱澤民...

各產業工會及工鬥團體呼籲調漲基本工資

針對工商團體表達如調漲基本工資「失業率增加，勞動部要負責」。各產業工會及工鬥等團體上午前往商總、工總抗議，要求立即推動產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。