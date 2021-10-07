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9月物價指數暴增引通膨疑慮 主計長：全年不會破2%
9月消費者物價指數（CPI）年增率2.63％，創8年半最大漲幅。主計長朱澤民今天在立法院表示，物價上漲是短期現象，10月就可能往下走，CPI全年增幅大概1.74%左右，維持在原本2%的目標內。
立法院財政委員會今天持續進行「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」第4次追加預算案審議，邀請行政院主計總處朱主計長澤民、審計部陳審計長瑞敏率所屬單位主管列席業務報告，並備質詢。
民進黨立委吳秉叡質詢時表示，民眾對物價感受深，9月CPI年增2.63%，必須加強注意。朱澤民回應，這次的上漲主要是因為油價上漲，還有蔬果因為前些時候大雨，再加上中秋節原因，所以8、9月份會比較高，認為後續會趨緩；雖然物價上漲是短期現象，但國際原料物價上漲，仍然會注意。
國民黨立委賴士葆表示，CPI原本整年的目標是小於2%，現在是否還有信心全年目標可以小於2%。朱澤民回應，就目前發展情勢，全年估計大概還是1.74%左右。國民黨立委曾銘宗質詢時表示，物價大概什麼時候會往下走。朱澤民答覆，大概10月就可能往下走。
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