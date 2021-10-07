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基本工資連年調升無感？長期低薪才是勞工最深的痛

工總：製造業不建議漲基本工資 九成業者僅接受3%調幅

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

全國工業總會今（7）日發布「製造業對於調升基本工資意向調查報告」，就勞動部計畫明年度基本工資大漲的構想調查企業界的意向。

工總指出，兩百家受訪企業受訪企業中，僅有35家企業呈現營收、獲利皆成長，縱使電機、電子業等少數營收成長調查的產業類別，獲利部分也明顯衰退。因此多數企業不建議調漲基本工資，93%受訪業者僅能接受3%調幅。

工總發文表示，勞動部即將於10月8日召開基本工資審議委員會，討論明年度基本工資之調幅。媒體報導，政府部門鑑於國內受惠於轉單效應，出口大幅增長，今年經濟成長率上修至 6%，而主張明（111）年度基本工資應大幅調升，將經濟成長果實回饋於全民。

工總指出，過去一年疫情蔓延，今年5月份又提升至三級警戒，消費服務業首當其衝，營運難以為繼；國內雖然出口暢旺，部份製造業訂單滿載，或有論者主張製造業應率先帶頭調漲基本工資。然而台灣近年來經濟發展過度集中在少數產業，經濟與出口成長亦是少數產業所帶動，許多傳統產業及中小企業的經營依然艱困。

工總今年 5 月下旬曾進行「國內本土新冠疫情對產業影響調查報告」，報告顯示有高達六成以上的業者反映「訂單減少」與「獲利減少」，與外界認為製造業營收獲利大幅成長存在很大落差；此外，工總日前也進行「製造業對於調升基本工資意向調查報告」，也反映出相同趨勢，在今年前三季，有半數的受訪製造業表示「整體營收減少」，也有近六成的受訪製造業表示「整體獲利減少」。

工總表示，這次調查的對象有七成是中小企業，反映許多傳統產業聲音，特就此次問卷調查，業者反映的重點包括：

一，業者反映多為「因各項原材料成本上漲，而售價無法完全反應，故獲利下降」、「因為缺工而加班造成人事成本增加及原物料成本大漲，導致利潤減少」，營運成本大幅增加，讓中小企業不堪負荷。

二，近年來表現亮眼成績的電機、電子產業，儘管是少數營收成長調查的產業類別，但在獲利部分也明顯衰退；另外，受訪的紡織業有69%表示營收減少，但竟有78%的業者獲利減少，傳統產業受到更為嚴峻的衝擊。

三，此次調查的200家產業中，僅有35家（占總數17.5%）呈現營收、獲利皆成長的情況。調升基本工資對於營收獲利良好的產業並不會造成太多負擔，但對於為數眾多的中小企業，將對日益衰退的營運情況雪上加霜，期望行政部門對於基本工資調漲有更為審慎嚴謹的評估。

四，多數受訪產業皆表示基本工資調漲將加重營運負擔，不建議調漲基本工資，93%的受訪業者僅能接受3%的調幅，調漲後月薪為新台幣24,720元，時薪為新台幣160元。

工總最後結論，希望政府本次基本工資調漲切莫以偏概全，見樹不見林，避免因調幅過高而影響產業之營運。

基本工資

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