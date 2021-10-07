物價指數失控狂飆 一碗蚵仔麵線多少錢？ 主計長：20元

主計總處昨日發布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63%，飆上八年半以來新高，通膨疑慮快速升溫。對此，主計長朱澤民今（7）日表示，他預估10月CPI就會降下來，目前預估全年CPI仍是1.74%，不會破二。

立法院財政委員會今天邀請主計總處、審計部業務報告並備詢，多位立委皆對昨天主計總處公布九月CPI年增率持續狂飆，市場瀰漫濃濃的通膨陰霾，表達關切，也擔心輸入性通膨是否將衝擊國內物價。立委羅明才質詢問朱澤民知不知道現在一碗蚵仔麵線要多少錢？朱澤民竟答「20元」，引起現場一陣譁然與騷動。

朱澤民再三強調，預估全年CPI仍是1.74%，不會破二。但，國民黨立委李貴敏認為朱澤民太過「鐵齒」。另一位國民黨立委賴士葆則說，「我很佩服你，敢這麼有信心」。國民黨立委郭國文再追問，如果全年CPI預估仍是1.74%，代表接下來三個月都要低於1.6%，朱澤民則回應「對」。

朱澤民進一步指出，今年CPI比較高與去年CPI負成長的低基期有關，但是若以2016年為基期105.09%，五年增加5.09%還算好。近來還有來自國際能源價格持續攀升及豪雨影響蔬果價格，所以8、9月都比較高，接下來會趨緩，預估10月就會往下降。

朱澤民也說明，輸人性通膨是因為國際油價上漲，但中油有油價凍漲緩漲機制，對於油價上漲是否導致物價漲，政府也會注意。朱澤民強調，我們要注重通膨，但若說台灣現在有通膨現象，「講得有點太早」。

面對國際能源價格持續上漲，立委詢問台灣能否躲過國際輸入性通膨？朱澤民表示，主計總處消費者物價總指數（CPI）進行的商品調查有368項，其中有半數以上是制度性原因，例如公用事業醫療健保等，有其僵固性，這些不會上漲。他說，如果國際油價繼續上漲，當然對物價會有衝擊，但中油有緩凍漲機制。

立委也關切大陸限電物價再上漲是否也會影響台灣？朱澤民表示，台灣出口到大陸的多是中間產品，大陸限電政策，台灣也許會有轉單效應，但大陸限電可能造成物價上漲，也可能會帶來經濟成長率、民間所得的降低，就會影響中間財的輸入，亦會帶來輸入性通膨。