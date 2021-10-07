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蘇貞昌：本周疫苗總到貨量將逾2,300萬劑 超越人口總數

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院長蘇貞昌今（7）日於行政院會指出，今明兩天又分別會有三批疫苗到貨，預計本周累計疫苗到位數可望突破2,300萬劑，超過台灣總人口數，也因此希望民眾在防疫不鬆懈前提下，利用國慶連假放鬆心情，好好享用振興五倍券、大大消費。

振興五倍券明日將開始正式領用，行政院發言人羅秉成今日於院會後記者會轉述指出，蘇揆在院會中，就振興五倍券提示表示，這次五倍券上路過程，第一，要感謝國人同胞配合，齊心合力，讓疫情受到相當程度穩定的控制，這包括連續的本土零確診。

蘇揆說，目前疫苗接種率已經提升到58%，已經將近六成，除各地民眾正積極參與施打中，疫苗到貨情形也有相當進展。他說，今、明兩天分別會有三批疫苗到貨，預計本周累計疫苗到位數，可望突破2,300萬劑，超過台灣的人口總數。

蘇揆表示，五倍券的數位綁定加預約紙本，也已將近1,600萬人，各部會推出的加碼券，總登錄人次更高達6,400萬。

蘇揆提醒，自明天起，就是第一梯次五倍券正式領用時間，接下來又適逢三天國慶連假，可預見會有眾多民眾出遊或外出消費人潮，呼籲請國人同胞，在防疫不鬆懈的前提下，一樣要戴好口罩勤洗手，利用連假放鬆心情，好好享用五倍券、大大消費。

五倍券 疫苗 連假

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