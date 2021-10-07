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移工解禁有譜？ 勞動部：跨部會討論 傾向適度鬆綁

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部官員今表示，國內產業、家庭看護工缺工問題會越來越嚴肅，考量目前國內與部分移工來源國疫情趨緩，勞動部已啟動跨部會討論，目前共識是傾向適度鬆綁。本報資料照片
勞動部官員今表示，國內產業、家庭看護工缺工問題會越來越嚴肅，考量目前國內與部分移工來源國疫情趨緩，勞動部已啟動跨部會討論，目前共識是傾向適度鬆綁。本報資料照片

新冠疫情自去年爆發後，受限邊境管制，移工引進人數驟減，去年12月起進一步暫緩引進印尼移工，今年5月本土疫情蔓延，更全面暫緩移工入境，導致國內缺工問題嚴重。勞動力發展署署長蔡孟良今表示，無法否認缺工問題會越來越嚴肅，必須正視，考量目前國內與部分移工來源國疫情趨緩，勞動部已啟動跨部會討論，目前共識是傾向適度鬆綁。

蔡孟良說，目前國內疫情已漸趨緩，國外各國疫情狀況不一，像印尼疫情已經降下來，其他國家則都在變化中，但基於國內產業、家庭看護工缺工，無法否認缺工問題會越來越嚴肅，必須處理，現在已啟動跨部會討論。

蔡孟良表示，若要鬆綁開放移工，勞動部將堅守兩大原則，第一是防疫安全，不造成疫情破口，第二是兼顧國內產業、家庭照顧人力需要，跨部會討論後，目前傾向適度鬆綁，但重點在於如何制定配套措施。

他進一步指出，防疫措施包括移工來台前須進行PCR檢測、鼓勵移工接種疫苗等；入境後須遵守14+7天規定，檢疫措施必須周延，雇主是否能落實防疫安全等，目前配套措施還沒定案，待確認後，勞動部會擔起責任，向指揮中心提案。

蔡孟良表示，各移工來源國作法是否會有差異化，還要再討論，但並不會強制每一位移工入境前都必須接種疫苗，畢竟台灣沒有對所有境外人士要求接種疫苗，不能只針對移工。

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