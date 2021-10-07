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台灣今年經濟成長率有望破六？ 主計長鬆口：樂觀期待

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
立法院財政等6委員會6日聯席審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，財政部長蘇建榮（右）、行政院主計總處主計長朱澤民（左）列席備詢。 中央社
立法院財政等6委員會6日聯席審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，財政部長蘇建榮（右）、行政院主計總處主計長朱澤民（左）列席備詢。 中央社

國際預測機構近期皆上調台灣今年經濟成長率到6%，主計總處預估台灣為5.88%，立委今天在立院財政委員會詢問台灣GDP是否有機會破六時?主計長朱澤民表示「樂觀期待」。至於近期美中貿易大戰下，美中分居台灣國銀前兩大曝險國，對台灣財經影響那個大?朱澤民表示，中國大陸經體占台灣出口四成以上，大陸變化對台灣衝擊最大，美國則要關注減債減表及利率走向。

立院財政委員會今天邀請主計總處、審計部業務報告。立委曾銘宗質詢時表示，國外機構都破六，但台灣主計總處預估為5.88%，會不會跟著上調破六？

朱澤民回答，主計總處八月十三日時預估今年5.88%，十一月下旬會再估計，對於超過6%，他樂觀期待。如果要破六，生產毛額還要再增加三百多億GDP。

曾銘宗追問，能否破6.3%？朱澤民表示，他不能宣布，要經國民所得會議開會討論。曾再問「有沒有機會？」朱回答：「不敢講」曾反問:「是不是沒機會」，朱澤民回答:「這我也不敢講」。

民黨立委林德福則引用央行公布數據指出，美國連續第24季居國銀最大曝險國，另國銀對中國直接風險餘額季增33億美元，續居第2大曝險國，詢問美中對台灣財經影那個大?聯準會減債減表，及中國恆大事件，那個負面大?

朱澤民回答，就經濟角度而言，大陸占出口四成以上，大陸變化最有衝擊。若就金融面，美國減債及減表會影響利率，國際利率會影響台灣，但央行會採行利率變化，如何處理，要看央行理事會決定。

林德福詢問，台股近來受美中事件影響走跌，民間財經專家都認為價量背離對第四季不看好，是短期狀況還是提前反應？朱表示，股市大部分是以現象做回應，但台灣長期看好基本面。

立委擔心國際局勢不少干擾因素，台灣明年經濟表現會不會很差？朱澤民表示，台灣明年在既有基礎出口下，若民間消費復甦，可達3.69%。

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