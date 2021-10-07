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基本工資3萬元小英任內可達成？ 勞長：有一天會達到
立法院社福委員會今（7）日針對基本工資進行質詢，民眾黨籍立委賴香伶質詢，蔡總統曾說她的夢想數字是3萬元，任內可達成？勞動部長許銘春表示，勞動部會努力，「有一天會達到」。
許銘春並說，在蔡總統任內，基本工資已連續五年調升，月薪累計調幅逾19%，時薪調幅達33%。
賴香伶質詢表示，如果以3萬元為目標，明年基本工資調8%、達2.6萬元，調6%達2.5萬元，明年基本工資調幅是否可能調6%至8%？許銘春則表示，有信心會調升，但調幅必須明天開會才有結果。
賴香伶質詢，蔡總統任內是否調到3萬元？許銘春表示，勞動部會努力，要看經濟情勢、勞動就業市場，她相信「有一天會達到」。
她表示，這幾年經濟情勢變化很大，誰也沒想到去年經濟成長率達3.12%，為工業國家表現最佳；就像今年也沒想到本土疫情衝擊內需產業，出口製造業表現又節節高升。
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