哪一國際事件將成台灣經濟未爆彈？主計長：大陸的變化

國民黨立委林德福今（7）日在立法院財委會質詢指出，美國聯準會（Fed）準備減債、縮表，中國大陸則有恒大風暴、限電措施，哪一個國際事件將會成為影響台灣經濟的未爆彈？主計長朱澤民答詢表示，大陸佔我們出口的41%，因此大陸的變化，對我們最有衝擊。

不過，朱澤民也提醒，美國的減債、縮表，以及利率的調整，對台灣的金融面也會產生影響。

林德福質詢進一步指出，不少民間財經專家對台股第4季並不看好，這是不是對於未來經濟不看好的提前反應？對此，朱澤民答詢表示，民間財經專家對於台灣股市的觀察，大部分都是看市場做回應，但台灣股市長期還是看好的。

對於明年的經濟成長，朱澤民表示，預計出口還是會成長，再加上消費復甦，因此主計總處預測明年的經濟成長率3.69%。