旺宏董座吳敏求支持研發替代役 獲內政部役政專業獎章

旺宏電子（2337）董事長吳敏求重視科技人才培育，領導旺宏電子團隊積極參與研發替代役制度運作，推動13年來執行成果優異，歷年來多次獲得績優研發替代役用人單位，今（7）日榮獲內政部役政署署長龔昶仁頒授「役政專業獎章」，以表彰其積極支持研發替代役制度，促使企業進用優質役男，並在企業留才與育才上之傑出表現。

旺宏電子表示，該公司自創立以來，董事長吳敏求深感研發創新及人才培育對於提升台灣全球競爭力的重要性，因此也積極鼓勵研發替代役男投入創新研發，目前旺宏全球專利數已超過8,500件，更成立旺宏教育基金會20多年來持續舉辦旺宏金矽獎及旺宏科學獎，為台灣培育出上萬名優秀的年輕科技人才，而內政部自民國97年起實行研發替代役之初，旺宏電子便積極參與，投入人力物力配合宣導以吸納優秀役男加入，目前為國內役男十大用人單位之一。

除配合研發替代役之推行外，旺宏電子更進一步協助役政署等單位進行研發替代役基礎訓練與專業訓練講座等役男培訓工作，協助役男順利與半導體產業接軌，並達成研發替代役銜接就業之目的；以旺宏為例，目前就有超過100位主管是當初役期期滿並留任公司的研發替代役所升任。

此外，吳敏求董事長在授獎典禮後更獲邀以「我的奮鬥」為題發表專題演講，和役男們分享自己的求學經驗、當兵趣事及創業歷程，鼓勵年輕人應該要努力學習、不畏困難、勇於創新，開創出自己的精彩人生。