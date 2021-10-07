有輸入性通膨？朱澤民：CPI十月後趨緩，全年不會破二

主計總處昨天公布九月消費者物價指數CPI飆上2.63%，引發通膨疑慮，主計長朱澤民今天表示，今年CPI比較高與去年CPI負成長的低基期有關，另外來自國際油價及豪雨影響蔬果價格，所以八、九月都比較高，接下來會趨緩，預估十月就會往下，預估全年仍是1.74%，不會破二。

朱澤民說，輸人性通膨是因為國際油價上漲，但中油有油價凍漲緩漲機制，對於油價上漲是否導致物價漲，政府也會注意。

立法院財政委員會今天邀請主計總處、審計部業務報告並備詢。立委皆對昨天主計總處公布九月CPI年增率2.63%表達關切，擔心是否因輸入性通膨衝擊國內物價。

朱澤民表示，今年CPI會比較高因為去年負成長低基期因素，物價是與上年比較，由於去年此時CPI是負成長，所以今年會高。但是若以105年為基期105.09%，五年增加5.09%還算好。九月則是來自油價、蔬果及中秋節，接下來會趨緩，目前預估全年仍是之前預測的1.74%。

面對國際油價持續上漲，立委詢問台灣能否躲過國際輸入型通膨？朱澤民表示，主計總處進行的商品調查有368項，其中有半數以上是制度性原因，例如公用事業醫療健保等，有其僵固性，這些不會上漲。他說，如果國際油價繼續上漲，當然會對物價有衝擊，但中油有凍漲等審議機制。

立委提醒，即使有相關機制，但是政府仍應提前部署，朱澤民表示，政府相關部會都會有對應措施，例如法務部可針對囤貨查緝，公平會會注意聯合壟斷等。