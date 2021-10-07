原住民族歲時祭儀應給原民休假1日 雇主違法恐挨罰百萬

北市勞動局長陳信瑜表示，「原住民族歲時祭儀」為內政部規定的國定假日，也是《勞動基準法》第37條規定保障原住民勞工的休假日，專屬於具原住民族身分勞工的國定假日，較一般身分勞工多1日國定假日。原住民族共有16個族別，個別民族的歲時祭儀皆有不同，2021年10月至12月有卑南族、魯凱族、邵族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族及卡那卡那富族等七個族別的祭儀。

陳信瑜指出，雇主應給予原住民勞工「歲時祭儀」休假1日、工資照給，且勞工不用請假，如雇主對於勞工的原住民身分有疑義，可請勞工提供戶籍謄本或戶口名簿影本等，可資證明其原住民族身分或族別的相關文件。

陳信瑜補充說明，雇主仍得經勞工同意歲時祭儀的休假日出勤，並依法加倍給付工資，或雙方協商調整與其他工作日對調，建議雙方以書面方式載明調整後的休假日期，避免日後爭議。

如雇主未使勞工於國定假日休假或未給付國定假日出勤工資，分別違反《勞動基準法》第37條及第39條規定，違者依法可處2萬至100萬元罰鍰。

陳信瑜提醒，每年度內政部皆會指定為各原住民族勞工的「原住民族歲時祭儀」，雇主得至「原住民族委員會歲時祭儀」專區網站查詢(原住民族委員會首頁/為民服務/歲時祭儀專區) 。