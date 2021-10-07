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基本工資調升配套措施由政府補貼3~5成？ 勞長：目前沒有

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部長許銘春今天表示，基本工資調漲目前勞資雙方仍有歧見。記者潘俊宏／攝影
勞動部長許銘春今天表示，基本工資調漲目前勞資雙方仍有歧見。記者潘俊宏／攝影

勞動部明（8）日將召開基本工資審議委員會。勞動部長許銘春今日在立法院社福委員會表示，調升基本工資勞資雙方有共識，一旦確定調幅，將會提出受創產業配套措施。

至於受創產業配套措施為期多長？她並強調，基本工資調升是明年元旦適用，疫情影響將作為補貼期程考量。

立法院社福委員會今日上午邀請勞動部部長、經濟部、國家發展委員會針對「今年基本工資調整方向、配套措施、倘若提供補貼之財源及依據」進行專題報告，並備質詢。許銘春詢答時做上述表示。

民進黨籍立委賴惠員質詢，政府配套措施是否可維持一年？財源從何而來？許銘春強調，補貼期程多長主要是考量疫情；至於財源可能是公務預算、就安基金、及經濟部財源。而勞動部旗下就安基金目前有492億元。

外傳基本工資調升配套措施是由政府補貼三到五成，對此，許銘春在會前受訪則強調「目前還沒有」，要待審議會後，確定調整、調幅後，勞動部與經濟部才會就調整情況研擬具體配套。

許銘春並表示，基本工資牽涉將近200萬弱勢勞工的經濟生活，相信明天的基本工資審議委員將針對國家經濟情勢、各項經濟指標數據做出審慎決定。

基本工資

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