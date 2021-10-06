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基本工資勞資大角力！勞團訴求調10%、資方力爭延後漲

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部將在本周五（8日）召開基本工資審議委員，勞資角力戰登場。示意圖。 報系資料照／記者余承翰攝影
勞動部將在本周五（8日）召開基本工資審議委員，勞資角力戰登場。示意圖。 報系資料照／記者余承翰攝影

勞動部將在本周五（8日）召開基本工資審議委員，勞資角力戰登場。勞方主張明年基本工資應升8%至10%，資方則力爭內需產業仍受疫情衝擊，尚未完全恢復營業，受創產業延後調升基本工資。

國發會主委龔明鑫日前表示，政府將提供相關配套後，明年基本工資調漲應採高幅度調升。外界預期，明年基本工資調幅有望上看6%，政府則提供三成至五成薪資補貼，為期六個月。

全國產業總工會代表莊爵安今日受訪表示，主計總處預測今年經濟成長率為5.88%，國發會認為有機會突破6%，近期消費者物價指數上漲率突破2%，全年預測CPI年增率1.74%，亦接近2%；加上去年我國經濟成長率3.12%，為工業國家表現最佳，但去年基本工資只調升0.84%，應該於明年補漲。

因此，他表示，全產總主張明年基本工資調幅應達8%至10%。以此換算，基本工資月薪應調升至25,920元至26,400元，基本工資時薪則173元至176元。

商總理事長許舒博則不願對基本工資調幅表態，他表示，政府基本工資要調多少，若政府要補貼調漲部分的薪資，商總沒有意見，惟要拿到政府薪資補助，業者要提出申請、要經過審核，都需要時間，對業者幫助有限。他表示，最好還是延後調漲。

雖然防疫措施逐漸鬆綁，受本土疫情衝擊最大的住宿餐飲、觀光旅遊業尚未完全恢復正常，甚至部分行業仍是禁止營業，部分從業人員也未拿到政府補貼，防疫措施仍然限制部分民眾工作自由，政府應考量受創產業。

全產總秘書長戴國榮表示，工會反對延後調升基本工資，而且時薪和月薪都應同步、同時調升，一旦延後調，就是工資遞延，更是讓勞工處在低薪狀態。

戴國榮表示，站在勞方立場，也不願看到雇主營運不下去，因此政府應提供薪資補償。

基本工資 薪資

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