中油觀塘三接外推方案環差案 10月12日首度初審

中油觀塘三接外推方案環境影響差異分析報告，將於連假後的10月12日，首度於環保署專案小組初審，環團已表態絕對不會缺席，首次環差初審將成為年底公投的前哨戰。

中油第三液化天然氣接收站對於北部電力穩定供應是相當重要的一環，不過由於位處桃園大潭觀塘工業區，環保團體為了「護藻礁」發起公投並順利成案，經濟部回應環保團體訴求，提出三接外推方案，希望將環境衝擊降至最低，但部分環團並未接受，將於今年12月18日決戰公投。

經濟部所提出的三接外推方案，須提出環差分析送環保署審查，環保署已排案於10月12日進行專案小組首次初審，距離年底公投僅剩兩個月，藻礁公投的正反方將在環評中先過招。

經濟部提出的環差報告指出，這次變更是回應環團對藻礁生態保育及三接興建必要性的訴求，經過審慎評估後，決定修正「迴避替代修正方案」，採行「外推方案」，再進一步避開水下礁體，觀塘工業港防波堤及碼頭堤線外推，港域水深由原先10公尺以上，外推至水深15公尺以上，工業區(港)維持採開放式配置，工業港與工業區聯絡棧橋，因此配合由 742公尺再延伸455公尺。

經濟部表示，此計畫是為達成政府交付供應台電公司大潭電廠新增燃氣機組用氣需求，以確保北部地區電力穩定供應，及配合政府2025年實現能源轉型與兼顧減碳排放目標。

對於環團提出的替代方案，經濟部指出，如需遷移至台北港或林口港，環評作業、填地與建站都至少需要11年，導致北部會出現電力缺口，海管與陸管佈設至台北港的過程也將產生環境影響衝擊，若移至林口港更需要進行飛安審查。

經濟部表示，經審慎評估後，決定仍須在桃園大潭觀塘工業區興建三接，並在對工程影響的容許範圍內採行「外推方案」，兼顧對環境生態的保護最大化，並接受已成立並運作中生態保育執行委員會的各項決議。