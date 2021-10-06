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工研院：需量反應是供電穩定與開拓商機雙贏做法

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

中國大陸限電、歐洲天然氣價格飆漲，外界也關切台灣的供電穩定議題。工研院認為，台灣電力系統的挑戰在於如何移轉尖峰用電的時間，想要解決用電需求，推動「需量反應」是聰明用電提供穩定供電的解方，目前國際間已有不少國家使用。

工研院說明，「需量反應」並非強制用戶限電，而是透過供給與需求電力資訊，提供電價優惠誘因，讓用戶自主選擇參加電力公司方案，或讓用戶提前預知電費漲幅，進而轉移其用電行為，藉此降低供電端的尖峰負載，這就是以聰明用電達到供需平衡、創造雙贏的好方法。

工研院電網管理與現代化策略辦公室主任劉志文指出，以美國為例，加州公用事業電力公司太平洋瓦電公司（PG&E）2016 年宣布，將在2025年前退役加州最後一座核電廠魔鬼谷核電廠，讓電廠在運作 40 年後劃下句點，所留下的電力需求缺口，將以需求面管理與再生能源補足。加州在遇到供電餘裕下降時，當地電力公司立即啟動需量反應機制，成功讓4100個工商企業用電戶自願移轉475MW用電時間，除了加州外，德州等地每年也都要啟動10次以上的需量反應，參與用電戶早就習以為常。

劉志文解釋，供電的過程中，往往電廠發一度電，到用電戶可能不到一度、因中間會有耗損；但用電戶省下一度電、就是扎扎實實的一度電，減少二氧化碳排放問題供需兩端都要盡責任。台灣想要維持供電穩定，必須思考如何從用電戶著手，打破「讓需求端無限擴大、要求供給端滿足用電需求」的觀念。

工研院說明，需量反應簡單來說，就是在尋求供給與需求端的平衡下，是創造雙贏的做法；當供電遇到挑戰時，透過獎勵措施讓用戶自主調整用電習慣，彌平尖離峰的差距，台灣若能善用需量反應，不僅有助解決用電問題，更有機會催生出蓬勃的能源管理商機。

在實務上，需量反應措施可更進一步提供用戶節能誘因，對供給方而言，當電力系統面對用電量攀升以及負載端多樣的需求時，就可預先告知需求方，鼓勵用戶可透過降低電力使用獲得獎勵金，減量越多優惠越多。

另外，對用電需求大的產業而言，也能透過自建太陽能等綠能發電裝置節能減碳，透過多管齊下，將有助於產業符合國際減碳需求。

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