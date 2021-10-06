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綠能今年占12%目標 王美花親口說「有差距」

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

離岸風電、太陽光電皆未達標，今年綠能占比目標將落空。立委謝衣鳳今（6）日於立法院經濟委員會中詢問今年綠能目標占比12%，是否能達標，經濟部王美花坦言「有落差」，主因包括上半年水情不佳導致水力發電減少，第二是疫情影響離岸風電進度，而太陽光電也要趕進度。

立法院經委會今日請經濟部進行業務報告並備詢，謝衣鳳詢問，國際間接關切能源問題，但蔡政府今年設下的綠能占比目標是12%，據經濟部能源局統計，今年前八個月綠能占比僅5.5％，還能達標嗎？

經濟部能源局局長游振偉表示，裝置容量部分會依照期程，但是目前的5.5%和目標12%確實有距離。

王美花回應，今年用電量比2018年預估的增加非常多，包括回台投資業者增加、民生用電也因疫情因素增加，「分母增加非常多」，稀釋了能發電占比。她會中受訪時也指出，由於今年上半年旱情因素，水力發電使用大幅減少，這也是綠能的其中一項；另外，疫情影響到離岸風電建設工程，導致有兩個風場延到明年完工，影響到今年目標，但明年就能補上來；而太陽光電部分，今年都還在趕去年的目標，今年年底8.75GW的目標還有落後，這些因素都讓今年綠能12%目標無法達成。

經濟部會後解釋，下半年水情好轉水力發電發電量回升，以及相關大型綠能案場，如：台電彰化離岸一期示範風場、台泥嘉義漁電共生等，陸續完工併網，統計至年底的綠能占比可望比今年1到8月表現提高，且綠能占比雖受綠能發電量跟整體發電量影響，但綠能建置量目標仍然不變。

太陽光電部分，經濟部說明，今年度太陽光電案場受疫情影響，導致缺工及缺料，截至今年9月，太陽光電設置量已累積設置6.92 GW，相較2016年底已增加超過454%，相較今年底累積設置目標8.75GW尚有1.83GW缺口，但目前已掌握1.92GW案源，正全力推動中。

太陽光電 綠能 經濟部 王美花

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