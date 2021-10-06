陸推共同富裕政策 台幹支薪要注意

近期中國大陸推出「共同富裕」政策，令高所得族群十分關注，資誠聯合會計師事務所今（６）日指出，「共同富裕」的主旋律之一，是依法規調節過高收入和不合理收入，取締非法收入，因此對於有合法收入，卻未合理納稅的台商而言，將面臨較大的壓力。

資誠兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，舉例而言，過去有些台商負責人，會將外派高管的薪資，壓在低於當地市場行情的水準，並保留較高的薪資在台灣，又或者讓這些台幹高管在當地不支薪，成為幽靈台幹。

然而許多資料都已納入大陸國家稅務總局的資訊共享平台，徐丞毅表示，稅務機關可以更容易的比對到個人所得納稅資訊與資產購置支出的不匹配情況，從而得出其有未如實申報的不合理收入推論。

徐丞毅表示，雖然台灣個人稅負較低，但兩岸針對個人所得的課稅，都是採勞務提供地原則，因此若外派台商主要勞務提供地在大陸，則其所獲配較低比重的薪資，確實會有不合理的情況。

徐丞毅建議，有鑑於大陸稅務稽查能力提升，可從五個原則評估台幹的薪資：第一，通盤計算兩岸勞健保與整體稅負，評估增額稅負並給予相應補貼以安撫員工不安；第二，觀察大陸稅務機關，是否會回溯外派台商過往年度的入出境資料；第三，兩岸派遣契約的工作內容，是否會產生勞務提供地常設機構的稅務風險；第四，過短或過大的薪資調整，在兩岸派遣契約中或公司人資，是否具有合適的佐證資料；第五，能否透過適當規劃，讓完稅後的薪資，匯回家庭重心所在地。